Trao, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 học sinh cứu người tại Nghệ An

Thứ Tư, 15:41, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 15/4, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và bằng khen cho nam sinh Võ Hoàng Thành và truy tặng danh hiệu này cho nữ sinh Lê Thị Quỳnh Chi – những tấm gương dũng cảm cứu người đuối nước tại biển Cửa Lò.

Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và bằng khen cho em Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10D4, Trường THPT Nghi Lộc 3, trú phường Vinh Lộc) và truy tặng danh hiệu này cùng bằng khen cho em Lê Thị Quỳnh Chi (học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nguyễn Thúc Tự (huyện Nghi Lộc cũ nay là xã Nghi Lộc).

trao, truy tang huy hieu tuoi tre dung cam cho 2 hoc sinh cuu nguoi tai nghe an hinh anh 1
Ông Lê Anh Tuấn (bố của Quỳnh Chi, bên trái), nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen từ lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An.

Trước đó, ngày 10/4, em Lê Thị Quỳnh Chi (17 tuổi, xã Nghi Lộc) phát hiện một nam sinh 14 tuổi bị sóng cuốn khi tắm biển tại Cửa Lò. Chi lập tức bơi ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình ứng cứu, nữ sinh bị kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa. Lực lượng chức năng đưa được cả hai vào bờ nhưng chỉ cứu sống được nam sinh, còn Quỳnh Chi không qua khỏi.

Tại gia đình em Quỳnh Chi, đoàn công tác Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với thân nhân, bày tỏ sự tiếc thương trước sự hy sinh dũng cảm của nữ sinh.

trao, truy tang huy hieu tuoi tre dung cam cho 2 hoc sinh cuu nguoi tai nghe an hinh anh 2
Em Võ Hoàng Thành (đứng giữa), nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen từ lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An.

Cùng ngày, khi đang ở bãi biển Cửa Lò, Võ Hoàng Thành phát hiện 3 người chới với giữa vùng nước xoáy. Không ngần ngại, em mượn phao của người dân, bơi ra ứng cứu. Trong điều kiện sóng lớn, gió mạnh, nam sinh lần lượt đưa được 2 nạn nhân vào bờ, sơ cứu kịp thời trước khi chuyển đến cơ sở y tế. Do kiệt sức và dòng nước cuộn xiết, em không thể tiếp cận người còn lại.

Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An nhấn mạnh, hành động của Võ Hoàng Thành và sự hy sinh của Lê Thị Quỳnh Chi là những tấm gương sáng về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ. Đồng thời, khuyến nghị cần tiếp tục tăng cường trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu niên để hạn chế những tai nạn đáng tiếc.

Bá Thăng/VOV.VN
Tin liên quan

Khen thưởng người đàn ông ở Nghệ An dũng cảm cứu hai mẹ con nhảy cầu trong đêm

VOV.VN - Một người đàn ông ở xã Vạn An (Nghệ An) đã kịp thời lao xuống sông Lam, cứu sống hai mẹ con nhảy cầu Nam Đàn xuống sông Lam trong đêm.

VOV.VN - Một người đàn ông ở xã Vạn An (Nghệ An) đã kịp thời lao xuống sông Lam, cứu sống hai mẹ con nhảy cầu Nam Đàn xuống sông Lam trong đêm.

Tuyên dương nam sinh lớp 10 ở Nghệ An dũng cảm cứu 2 người gặp nạn trên biển

VOV.VN - Sáng 13/4, Trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghệ An) đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10D4) vì hành động dũng cảm cứu 2 người gặp nạn trên biển.

VOV.VN - Sáng 13/4, Trường THPT Nghi Lộc 3 (Nghệ An) đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10D4) vì hành động dũng cảm cứu 2 người gặp nạn trên biển.

Công an xã ở Hà Tĩnh cứu người gặp nạn nguy kịch giữa đêm khuya

VOV.VN - Giữa đêm khuya, nhận tin báo có người gặp nạn trong tình trạng nguy cấp, lực lượng Công an xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, kịp thời sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu góp phần giữ lại sự sống cho người bị nạn.

VOV.VN - Giữa đêm khuya, nhận tin báo có người gặp nạn trong tình trạng nguy cấp, lực lượng Công an xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, kịp thời sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu góp phần giữ lại sự sống cho người bị nạn.

