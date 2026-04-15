Trao, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 học sinh cứu người tại Nghệ An

Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và bằng khen cho em Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10D4, Trường THPT Nghi Lộc 3, trú phường Vinh Lộc) và truy tặng danh hiệu này cùng bằng khen cho em Lê Thị Quỳnh Chi (học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nguyễn Thúc Tự (huyện Nghi Lộc cũ nay là xã Nghi Lộc).

Ông Lê Anh Tuấn (bố của Quỳnh Chi, bên trái), nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen từ lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An.

Trước đó, ngày 10/4, em Lê Thị Quỳnh Chi (17 tuổi, xã Nghi Lộc) phát hiện một nam sinh 14 tuổi bị sóng cuốn khi tắm biển tại Cửa Lò. Chi lập tức bơi ra cứu. Tuy nhiên, trong quá trình ứng cứu, nữ sinh bị kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa. Lực lượng chức năng đưa được cả hai vào bờ nhưng chỉ cứu sống được nam sinh, còn Quỳnh Chi không qua khỏi.

Tại gia đình em Quỳnh Chi, đoàn công tác Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với thân nhân, bày tỏ sự tiếc thương trước sự hy sinh dũng cảm của nữ sinh.

Em Võ Hoàng Thành (đứng giữa), nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen từ lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An.

Cùng ngày, khi đang ở bãi biển Cửa Lò, Võ Hoàng Thành phát hiện 3 người chới với giữa vùng nước xoáy. Không ngần ngại, em mượn phao của người dân, bơi ra ứng cứu. Trong điều kiện sóng lớn, gió mạnh, nam sinh lần lượt đưa được 2 nạn nhân vào bờ, sơ cứu kịp thời trước khi chuyển đến cơ sở y tế. Do kiệt sức và dòng nước cuộn xiết, em không thể tiếp cận người còn lại.

Đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An nhấn mạnh, hành động của Võ Hoàng Thành và sự hy sinh của Lê Thị Quỳnh Chi là những tấm gương sáng về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ. Đồng thời, khuyến nghị cần tiếp tục tăng cường trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu niên để hạn chế những tai nạn đáng tiếc.