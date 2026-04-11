Nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An tử vong khi cứu bạn bị đuối nước

Thứ Bảy, 20:02, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An đã dũng cảm lao xuống biển cứu bạn bị đuối nước, đưa được nạn nhân vào gần bờ nhưng không may kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa và tử vong.

Chiều tối 11/4, lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến một nữ sinh và một nam sinh tử vong.

nu sinh lop 11 o nghe an tu vong khi cuu ban bi duoi nuoc hinh anh 1
Biển Cửa Lò những ngày đầu nắng nóng. (Ảnh: Bá Thăng)

Theo đó, vào khoảng hơn 16h ngày 10/4, Lê Thị Quỳnh Chi (17 tuổi, trú xã Nghi Lộc), là học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn, cùng nhóm bạn đi dạo tại khu vực phía Bắc đảo Lan Châu, bãi biển Cửa Lò thì phát hiện Nguyễn Quang Huy (14 tuổi, trú phường Vinh Lộc) tắm biển, không may bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, Chi lập tức bơi ra ứng cứu. Sau vài phút vật lộn với sóng lớn, nữ sinh tiếp cận được nạn nhân và đưa dần vào gần bờ. Tuy nhiên, do kiệt sức, Chi bị sóng cuốn ra xa rồi chìm dần.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa cả hai vào bờ. Nạn nhân Huy được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện và qua cơn nguy kịch. Riêng Quỳnh Chi không qua khỏi.

Cùng ngày, tại biển Cửa Lò cũng xảy ra thêm một vụ đuối nước khác. Khoảng 15h50, lực lượng cứu hộ và người dân phát hiện em Nguyễn Văn Đức (13 tuổi, trú xã Đông Lộc) bị đuối nước. Dù được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (cơ sở 3) cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân, du khách nâng cao ý thức đảm bảo an toàn khi tắm biển.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Một học sinh lớp 8 ở Quảng Trị đuối nước khi cùng bạn đi tắm hồ
Một học sinh lớp 8 ở Quảng Trị đuối nước khi cùng bạn đi tắm hồ

VOV.VN - Vừa xảy ra vụ đuối nước khi đi tắm hồ làm 1 học sinh lớp 8 tại xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tử vong.

Biểu dương người đàn ông dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị đuối nước ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chủ tịch UBND phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng vừa đến nhà trao giấy khen, biểu dương ông Lê Công Quang, 57 tuổi, trú tổ 45, phường Hải Vân vì hành động dũng cảm cứu hai trẻ nhỏ bị đuối nước tại bãi biển Nam Ô.

Cứu sống nam sinh lớp 8 bị đuối nước ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Một nam sinh lớp 8 tại xã Hương Khê (Hà Tĩnh) không may bị đuối nước khi đi chơi cùng bạn tại khu vực đập nước, nhưng đã được người dân kịp thời phát hiện và cứu sống.

