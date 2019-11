Trên biển chuẩn bị xuất hiện bão, đi vào khu vực Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ: Ngày 2-8/11, khu vực Bắc Bộ chủ yếu không mưa, ngày trời nắng, riêng ngày 2/11 có mưa và mưa rào. Nhiệt độ cao nhất khoảng 25-28 độ, riêng Điện Biên & Lai Châu 29-31 độ, riêng ngày 2/11 khoảng 23-25 độ; nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-22 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 17 độ; từ đêm 4/11 nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ. Trời lạnh về đêm và sáng.

Mực nước các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ có dao động với biên độ mực nước từ 1,0-1,5m.

Sạt lở đất vẫn có nguy cơ xảy ra tại Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Lai Châu từ ngày 2 đến 5/11.

Khu vực Trung bộ: Ngày và đêm 2/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 3-5/11, ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày 5-6/11 mưa lớn có khả năng gián đoạn, từ đêm 7/11 có mưa lớn trở lại và mở rộng ra phía Bắc (các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế). Nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29 độ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ.

Từ ngày 4-10/11, trên các sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày và đêm 2/11, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 03-06/11, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 7/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-29 độ; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Từ ngày 2-8/11, khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Từ ngày 4-10/11, trên các sông ở khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn chịu ảnh hưởng một đợt triều vào ngày 9-10/11.

Thời tiết biển: Từ khoảng ngày 3/11, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên trên khu vực giữa Biển Đông, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp. Ngày 4-5/11, vùng áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh lên thành ATNĐ. Từ khoảng ngày 6/11, ATNĐ có khả năng mạnh thành bão, sau đó di chuyển về phía Tây và có khả năng đi vào các tỉnh Trung Bộ từ khoảng ngày 8-9/11.

Gió mạnh (≥ cấp 6) trên các vùng biển: Từ ngày 04/11, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Trung Bộ gió đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3m. Biển động. Từ ngày 7/11 gió Đông Bắc trên vịnh Bắc Bộ mạnh lên cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ sóng cao 2-4m, Biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội: Ngày 2-8/11, khu vực Hà Nội chủ yếu không mưa, ngày trời nắng, riêng ngày 02/11 có mưa và mưa rào. Nhiệt độ cao nhất khoảng 26-28 độ, riêng ngày 2/11 khoảng 22-24 độ; nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-21 độ, từ đêm 4/11 nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ. Trời lạnh về đêm và sáng./.