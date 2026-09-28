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Triều cường tại Cần Thơ dâng cao, vượt báo động 3

Thứ Hai, 09:55, 28/09/2026
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VOV.VN - Sáng 28/9, mực nước triều cường tại Cần Thơ cao nhất xuất hiện lúc 5h30, đạt 2,23m, cao hơn 0,23m so với báo động III. Theo dự báo, đỉnh mực nước trong ngày 28/9 tiếp tục xuất hiện vào khoảng 18 giờ, đạt 2,27m, cao hơn 0,27m so với báo động III.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, triều cường tại Cần Thơ tiếp tục lên nhanh, vượt báo động III, gây ngập một số tuyến đường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân trong những ngày tới.

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Triều cường tại Cần Thơ dâng cao, vượt báo động 3 (Ảnh: Minh Trung)

Để chủ động ứng phó, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến triều cường, chủ động các giải pháp phòng, chống ngập trên địa bàn; đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở, sớm xây dựng phương án khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Các đơn vị quản lý âu thuyền, cống, van ngăn triều cần tăng cường kiểm tra, vận hành đóng, mở kịp thời, phù hợp nhằm hạn chế tác động của triều cường, giảm nguy cơ ngập tại khu vực trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý tình trạng nước chảy tràn do triều cường, nguy cơ sạt lở đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái, góp phần hạn chế thiệt hại do triều cường gây ra.

Trước đó, theo thông báo phát đi của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, từ ngày 24/9 đến ngày 3/10/2026, nguồn nước trên vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều biến động do tác động của lũ đầu nguồn kết hợp với triều cường. Các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch phân phối, sử dụng nước trong các công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp; đồng thời triển khai các phương án phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng trong mùa lũ năm 2026.

Theo dự báo, vùng Giữa ĐBSCL đối mặt nguy cơ ngập úng cao, mực nước có xu thế tăng và đạt đỉnh kỳ triều cường trong các ngày 29/9-1/10. Đỉnh triều phổ biến cao hơn báo động III từ 0,03-0,30 m. Riêng tại trạm Cần Thơ và trạm Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long, đỉnh kỳ triều cường dự báo vượt báo động III từ 0,35-0,40 m. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các địa phương vùng giữa trong thời gian triều cường đạt đỉnh.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, một số địa phương vùng thượng ĐBSCL nằm ven các sông chính, chịu tác động mạnh của triều cường như khu vực thành phố Long Xuyên (cũ), tỉnh An Giang và khu vực trung tâm Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tháp Mười (cũ), tỉnh Đồng Tháp, cần đề phòng nguy cơ ngập úng, vỡ hoặc tràn bờ bao sản xuất do triều cường kết hợp với lũ đầu nguồn, đặc biệt trong thời gian từ ngày 27/9 đến 2/10/2026.

Các địa phương vùng giữa ĐBSCL cần đề phòng và chủ động phương án ứng phó với nguy cơ cao xảy ra ngập úng, vỡ hoặc tràn bờ bao sản xuất trong 10 ngày tới do tác động kết hợp của mưa, lũ và triều cường, đặc biệt từ ngày 27/9 đến 2/10. Khu vực được dự báo có nguy cơ ngập nghiêm trọng gồm các khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực giữa hai sông Tiền - Hậu thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Tại vùng ven biển ĐBSCL, các khu vực dân sinh và vùng sản xuất tôm - lúa có địa hình thấp, trũng ven các sông chính, như khu vực trung tâm tỉnh Cà Mau, các tiểu vùng thủy lợi Bắc Cà Mau, khu vực bên trong hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp và khu vực ven sông Gành Hào thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu (cũ), cũng cần chủ động phương án ứng phó với nguy cơ cao xảy ra ngập úng, vỡ hoặc tràn bờ bao sản xuất trong 10 ngày tới.

Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam khuyến nghị các địa phương trên vùng ĐBSCL khẩn trương rà soát, gia cố các vị trí bờ bao xung yếu; chủ động phương án bơm tiêu nhằm phòng, chống và giảm thiểu tác động của mưa, lũ và triều cường trong thời gian tới.

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Triều cường dâng cao gây vỡ đê bao Cồn Sơn tại Cần Thơ

VOV.VN - Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ thông tin, vào rạng sáng nay 06/11, một đoạn đê bao tại Cồn Sơn thuộc phường Bình Thủy đã bị vỡ khi triều cường dâng cao. Nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập sâu, ảnh hưởng nhiều nhà dân, vườn cây ăn trái, ao cá trên cồn.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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