Trong một tuần, cả nước xảy ra hàng loạt vụ cháy nghiêm trọng

Rạng sáng 26/3, trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP HCM xảy ra 1 vụ cháy rất nghiêm trọng. Vụ việc khiến 2 vợ chồng bị ngạt khói nguy kịch và đứa con trai 2 tuổi tử vong. 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứ gồm anh Dương Đức Thảo (sinh năm 1979 – chủ hộ); chị Lê Thị Thu Cúc (sinh năm 1978, vợ anh Thảo) và cháu Dương Đức T. (2 tuổi, con của anh Thảo, chị Cúc). Sau khi được đưa đi cấp cứu, bé T. đã tử vong sau đó. Đám cháy cũng thiêu rụi căn nhà 80 m2 cùng nhiều tài sản bên trong. Vào khoảng 21h30 ngày 27/3, tại toà A1 khu chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến nhiều người dân hoản loạn tháo chạy. Theo chỉ huy Phòng CS PCCC số 3: “Đám cháy được phát hiện từ một chiếc đệm mút ở một căn hộ bỏ không trên tầng 18 tòa nhà chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch và đã được dập tắt ngay sau đó”. 76e42a300c5e9db51299df41c010ffce/5ac436cb/2018_04_01/YDZy_dXR0AY/Nguyen_Ngan.mp4 Tại nhiều chung cư xảy ra các vụ cháy lớn, đặc biệt vụ cháy tại chung cư ở TP HCM khiến 13 người thiệt mạng làm cho những cư dân ở đây vô cùng lo lắng. Khoảng 18h07 ngày 29/3, Trung tâm thông tin chỉ huy Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại bãi tập kết cao bản gỗ, cao bản nhựa thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng số 5, cho một doanh nghiệp thuê sử dụng (đường Lê Thánh Tông, phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng). Sau đó, đám cháy nhanh chóng cháy lan sang các nhà dân số 642, 646, 648. Mặc dù người dân đã tổ chức cứu chữa ban đầu nhưng đám cháy vượt khả năng kiểm soát. Cảnh sát PCCC Hải Phòng nhanh chóng điều động 10 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 2, số 3, số 9, Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy cùng hơn 200 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai đội hình phun nước khống chế đám cháy. Đám cháy ở ngay cạnh cây xăng liền kề của Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng số 5 (số 656 Lê Thánh Tông) rất may đã được cảnh sát PCCC kịp thời ngăn chặn, dập tắt. a5c5576ca5e49e64d3b24428e73c1c9a/5ac436cb/2018_04_01/YDZy_dXR0AY/chayhp.mp4 Vụ cháy xảy ra tại chợ Quang rộng 1.600m2 lúc 13h30 ngày 31.3, tại phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Chợ gồm 2 tầng: tầng 1 (90 ki-ốt bán hàng); tầng 2 (các phòng tập thể thao). Hàng chục gian hàng trong khu chợ hơn 1000 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn, tầng 2 chợ đổ sập. Cảnh sát đã điều động khoảng 10 xe cứu hoả cùng nhiều chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng phải dùng búa phá tường để tiếp cận đám cháy từ nhiều phía. Đến 16h30 đám cháy cơ bản được khống chế, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân có thể do chập cháy điện hoặc do là ngày rằm có thể do đốt hương. Tan hoang khu chợ 1000 m2 ở Hà Nội fa27cac38ec9fca019a7abac15db4cc1/5ac436cb/2018_04_01/YDZy_dXR0AY/hientruongvuchay.mp4 Vụ cháy xảy ra vào 14h00 ngày 31/3, tại bãi trông giữ xe, ngõ 85, phố Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Vụ cháy làm hư hại 3 xe ôtô con. (Ảnh cắt từ Clip) 3041ca2a161b5da0d694a5f6f48bd1dc/5ac436cb/2018_04_01/YDZy_dXR0AY/10000000_207387476699181_4748648677206130688_n.mp4 Cũng trong ngày 31/3, ở Hà Nội đã xảy ra thêm 2 vụ cháy khác gây thiệt hại nhiều tài sản có giá trị của người dân: Vụ cháy thứ nhất xảy ra vào 03h30 ngày 31.3, tại tổ dân phố 17, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng sản xuất chổi chít rộng khoảng 70m2, không thiệt hại về người. Vụ cháy thứ 2 xảy ra vào 15h30 ngày 31.3, tại nhà số 69, phố Thanh Nhàn, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Vụ cháy cũng không gây thiệt hại về người. (Ảnh minh hoạ)

Rạng sáng 26/3, trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP HCM xảy ra 1 vụ cháy rất nghiêm trọng. Vụ việc khiến 2 vợ chồng bị ngạt khói nguy kịch và đứa con trai 2 tuổi tử vong. 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứ gồm anh Dương Đức Thảo (sinh năm 1979 – chủ hộ); chị Lê Thị Thu Cúc (sinh năm 1978, vợ anh Thảo) và cháu Dương Đức T. (2 tuổi, con của anh Thảo, chị Cúc). Sau khi được đưa đi cấp cứu, bé T. đã tử vong sau đó. Đám cháy cũng thiêu rụi căn nhà 80 m2 cùng nhiều tài sản bên trong. Vào khoảng 21h30 ngày 27/3, tại toà A1 khu chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến nhiều người dân hoản loạn tháo chạy. Theo chỉ huy Phòng CS PCCC số 3: “Đám cháy được phát hiện từ một chiếc đệm mút ở một căn hộ bỏ không trên tầng 18 tòa nhà chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch và đã được dập tắt ngay sau đó”. Tại nhiều chung cư xảy ra các vụ cháy lớn, đặc biệt vụ cháy tại chung cư ở TP HCM khiến 13 người thiệt mạng làm cho những cư dân ở đây vô cùng lo lắng. Khoảng 18h07 ngày 29/3, Trung tâm thông tin chỉ huy Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại bãi tập kết cao bản gỗ, cao bản nhựa thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng số 5, cho một doanh nghiệp thuê sử dụng (đường Lê Thánh Tông, phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng). Sau đó, đám cháy nhanh chóng cháy lan sang các nhà dân số 642, 646, 648. Mặc dù người dân đã tổ chức cứu chữa ban đầu nhưng đám cháy vượt khả năng kiểm soát. Cảnh sát PCCC Hải Phòng nhanh chóng điều động 10 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 2, số 3, số 9, Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy cùng hơn 200 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai đội hình phun nước khống chế đám cháy. Đám cháy ở ngay cạnh cây xăng liền kề của Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng số 5 (số 656 Lê Thánh Tông) rất may đã được cảnh sát PCCC kịp thời ngăn chặn, dập tắt. Vụ cháy xảy ra tại chợ Quang rộng 1.600m2 lúc 13h30 ngày 31.3, tại phường Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Chợ gồm 2 tầng: tầng 1 (90 ki-ốt bán hàng); tầng 2 (các phòng tập thể thao). Hàng chục gian hàng trong khu chợ hơn 1000 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn, tầng 2 chợ đổ sập. Cảnh sát đã điều động khoảng 10 xe cứu hoả cùng nhiều chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chức năng phải dùng búa phá tường để tiếp cận đám cháy từ nhiều phía. Đến 16h30 đám cháy cơ bản được khống chế, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân có thể do chập cháy điện hoặc do là ngày rằm có thể do đốt hương. Tan hoang khu chợ 1000 m2 ở Hà Nội Vụ cháy xảy ra vào 14h00 ngày 31/3, tại bãi trông giữ xe, ngõ 85, phố Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Vụ cháy làm hư hại 3 xe ôtô con. (Ảnh cắt từ Clip) Cũng trong ngày 31/3, ở Hà Nội đã xảy ra thêm 2 vụ cháy khác gây thiệt hại nhiều tài sản có giá trị của người dân: Vụ cháy thứ nhất xảy ra vào 03h30 ngày 31.3, tại tổ dân phố 17, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng sản xuất chổi chít rộng khoảng 70m2, không thiệt hại về người. Vụ cháy thứ 2 xảy ra vào 15h30 ngày 31.3, tại nhà số 69, phố Thanh Nhàn, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Vụ cháy cũng không gây thiệt hại về người. (Ảnh minh hoạ)