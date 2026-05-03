Trực thăng bay xuyên đêm đưa 2 bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa vào đất liền

Chủ Nhật, 14:27, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai bệnh nhân nguy kịch ở đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) được trực thăng đưa về đất liền, tiếp tục điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Quân y 175.

Bệnh nhân Trần Đình H. (sinh năm 1977) là công nhân xây dựng, bị tai nạn lao động do ngã cao trong quá trình thi công tại đảo Trường Sa Lớn (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ đảo, Bệnh viện Quân y 175 đã kích hoạt hệ thống hội chẩn từ xa (Telemedicine), tổ chức nhiều phiên hội chẩn nhằm đảm bảo quá trình điều trị tốt nhất, bệnh nhân được phẫu thuật dẫn lưu khí và dịch màng phổi cấp cứu. Đồng thời, bệnh nhân được theo dõi sát diễn biến lâm sàng tình trạng hô hấp và tổn thương trong ổ bụng, sẵn sàng phương án tổ chức cấp cứu đường không.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân diễn tiến không thuận lợi, Bệnh viện đã hội chẩn và quyết định vận chuyển bệnh nhân về đất liền để điều trị chuyên sâu, tích cực.

Bệnh nhân được trực thăng đưa từ đảo Trường Sa lớn về đất liền điều trị. (Ảnh: BVCC)

Sau khi tiếp cận bệnh nhân tại đảo Trường Sa Lớn, Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 nhận định tình trạng bệnh nhân mặc dù đã được dẫn lưu màng phổi nhưng tình trạng suy hô hấp vẫn đang tiến triển nặng, tình trạng chướng bụng có dấu hiệu bụng ngoại khoa…

Ngay lập tức bệnh nhân được thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực chuyên sâu hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, điều chỉnh dịch thể, giảm đau… ổn định toàn trạng trước khi vận chuyển về đất liền.

Bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Quân y 175 lúc 2h45 ngày 03/5 trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, thở oxy liều cao qua mask, hệ thống dẫn lưu khoang màng phổi trái tiếp tục ra khí và khoảng 250 ml dịch màu hồng nhạt, bụng chướng hơi nhiều, có dấu hiệu bụng ngoại khoa.

Các bác sĩ xác định, tình trạng bệnh nhân rất nặng, nguy cơ nhiễm trùng tiến triển thành sốc, tổn thương đa cơ quan.

Bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, gồm chấn thương ngực kín, gãy nhiều xương sườn bên trái, tràn dịch – khí màng phổi trái, xẹp thùy dưới và dập nhu mô phổi trái, đã dẫn lưu khoang màng phổi ngày thứ 2.

Ngoài ra, bệnh nhân còn chấn thương bụng kín, vỡ tạng rỗng, vỡ lách độ I ngày thứ 6, đã có bằng chứng nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, viêm phần mềm vùng chấn thương trên nền thể trạng thừa cân, có chỉ định phẫu thuật cấp cứu thám sát và xử trí tổn thương trong ổ bụng.

Hiện bệnh nhân tiếp tục được điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Quân y 175. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân đã được phẫu thuật ổ bụng thám sát, xử trí tổn thương cấp cứu, đồng thời được hồi sức tích cực, sử dụng kháng sinh liều cao phối hợp, kiểm soát toan – kiềm và cân bằng nước – điện giải.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân Võ Văn Th (sinh năm 1971) bị áp xe thành bụng, theo dõi viêm lan vào thành đại tràng, được vận chuyển trên cùng chuyến bay cấp cứu từ đảo Trường Sa Lớn về Bệnh viện Quân y 175.

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau vùng hạ sườn trái, đau tăng khi sờ nắn và vận động, không có dấu hiệu bụng ngoại khoa.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng; chụp cắt lớp vi tính xác định bệnh nhân có ổ áp xe vùng hạ sườn trái giai đoạn dịch hóa, thành đại tràng lân cận dày lên, theo dõi tình trạng viêm lan.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị bằng kháng sinh, giảm đau, hạ sốt, bù nước, điện giải và theo dõi sát để can thiệp ngoại khoa khi cần thiết.

Cả 2 bệnh nhân nguy kịch được trực thăng đưa về đất liền trong điều kiện thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, mưa to, gió mạnh, tầm nhìn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tiếp cận, cất - hạ cánh và vận chuyển bệnh nhân bằng đường không xuyên đêm.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhã - Kíp trưởng Kíp cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, ngay sau khi tiếp cận bệnh nhân, kíp cấp cứu đã nhanh chóng thăm khám, đánh giá toàn trạng và nhận định tình trạng tổn thương lồng ngực vẫn còn diễn tiến.

Các y bác sĩ đã dẫn lưu cấp cứu khoang màng phổi, kiểm soát hô hấp – tuần hoàn và ổn định toàn trạng trước khi vận chuyển.

"Trong quá trình bay, sự thay đổi áp suất theo độ cao luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng hô hấp của bệnh nhân, vì vậy toàn bộ người bệnh được theo dõi liên tục và sẵn sàng can thiệp ngay khi cần thiết", BS Nhã nói thêm.

Một nam công nhân tử vong do điện giật ở Cà Mau

VOV.VN - Một nam công nhân trong lúc làm việc đã bị điện giật tử vong do thiết bị rò rỉ điện. Một lãnh đạo UBND xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện, khiến một nam công nhân tử vong.

Ô tô chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa: Tài xế khai do mất tập trung
VOV.VN - Đoạn clip ô tô chèn ngã người đi xe máy trên Quốc lộ 1A (Thanh Hóa) lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi về dấu hiệu cố ý gây tai nạn. Tuy nhiên, bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ va chạm xảy ra do tài xế mất tập trung khi điều khiển phương tiện, không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

VOV.VN - Đoạn clip ô tô chèn ngã người đi xe máy trên Quốc lộ 1A (Thanh Hóa) lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi về dấu hiệu cố ý gây tai nạn. Tuy nhiên, bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ va chạm xảy ra do tài xế mất tập trung khi điều khiển phương tiện, không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa đá, gió lốc ở Phiêng Khoài, Sơn La
VOV.VN - Các lực lượng chức năng tại xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La đang khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả trận mưa đá, gió lốc xảy ra chiều tối ngày 1/5, khiến nhiều nhà ở và hoa màu của người dân bị hư hỏng, thiệt hại.

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tại xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La đang khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả trận mưa đá, gió lốc xảy ra chiều tối ngày 1/5, khiến nhiều nhà ở và hoa màu của người dân bị hư hỏng, thiệt hại.

