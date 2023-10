Trực thăng EC 225 đưa ngư dân từ đảo Song Tử Tây vào bờ điều trị

Áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Tây, giật cấp 9

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to; khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.