Tường quán cà phê gần công trình ở Đà Nẵng bị sập, 1 công nhân tử vong

Vụ việc xảy ra tại khu vực ngã tư đường Lê Lợi - Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường đang được thi công mở rộng, phục vụ việc lắp đặt hệ thống thoát nước, mặt đường tại đây đang đào bới phục vụ thi công. Trong lúc công nhân đang đào đường, bờ tường của một quán cà phê gần khu vực thi công bất ngờ đổ sập, đè trúng một người dẫn đến tử vong. Nạn nhân là ông N. Đ. N (43 tuổi), trú xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng.

Hiện trường vụ sập tường làm 1 người chết

Công an có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng phường Hải Châu có mặt để phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác cứu nạn, đưa nạn nhân ra ngoài, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.