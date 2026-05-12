  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tường quán cà phê gần công trình ở Đà Nẵng bị sập, 1 công nhân tử vong

Thứ Ba, 05:47, 12/05/2026
VOV.VN - Tối 11/5, trên địa bàn phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ sập tường quán cà phê làm 1 công nhân tử vong.

Vụ việc xảy ra tại khu vực ngã tư đường Lê Lợi - Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường đang được thi công mở rộng, phục vụ việc lắp đặt hệ thống thoát nước, mặt đường tại đây đang đào bới phục vụ thi công. Trong lúc công nhân đang đào đường, bờ tường của một quán cà phê gần khu vực thi công bất ngờ đổ sập, đè trúng một người dẫn đến tử vong. Nạn nhân là ông N. Đ. N (43 tuổi), trú xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng.

Hiện trường vụ sập tường làm 1 người chết
Công an có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng phường Hải Châu có mặt để phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác cứu nạn, đưa nạn nhân ra ngoài, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đà Nẵng sẽ khởi công nhà ở xã hội cho công nhân trong năm nay

VOV.VN - Nhiều công nhân tại TP Đà Nẵng kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội khi giá bán, giá thuê vượt khả năng chi trả của người lao động. Thành phố cam kết hỗ trợ tối đa để triển khai các dự án nhà ở công nhân, trong đó khu nhà ở xã hội tại phường Hải Vân dự kiến khởi công ngay trong năm nay.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng sập tường làm chết người sập công trình
Đà Nẵng hỗ trợ 700 triệu đồng tại Chương trình “Hành trình nhân ái vì cộng đồng”

VOV.VN - Ngày 11/5, tại xã Thượng Đức, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị hảo tâm tổ chức chương trình "Hành trình nhân ái vì cộng đồng” năm 2026. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026.

Đà Nẵng tăng cường xử lý kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

VOV.VN - Đội Quản lý thị trường số 6 Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra, xử lý một cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại phường Cẩm Lệ.

Đà Nẵng truy quét khai thác vàng trái phép

VOV.VN - Sáng 8/5, Công an xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng tổ chức lực lượng truy quét tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực đồi núi thuộc thôn Bích Nam và Bích An.

