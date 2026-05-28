Trước ngày toàn quốc bán xăng E10: Cửa hàng sẵn sàng, người dân băn khoăn

Doanh nghiệp đã sẵn sàng

Những ngày qua, tại TP.HCM, các cửa hàng xăng dầu của các thương hiệu lớn như Petrolimex, COMECO, Saigon Petro,… đều đã triển khai bán xăng E10 cho khách hàng quy mô lớn.

Nhiều cửa hàng chưa bán thì đã vệ sinh bồn chứa, tu sửa lại hệ thống trụ bơm và đang chờ nhà cung cấp mang loại xăng sinh học này tới để bán; điều chỉnh kỹ thuật để đáp ứng tiêu chuẩn, tích trữ loại xăng mới này.

Đa số các cửa hàng ở TP.HCM đều đã triển khai kinh doanh xăng sinh học E10.

Một chủ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Tân Bình cho hay, cửa hàng của ông đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè cung cấp hàng về và qua đợt điều chỉnh giá vào tối ngày 28/5: "Chờ kho xăng dầu cấp hàng để bán. Giờ giá bán đang cao, lỡ mà mua rồi đến 5 giờ chiều hạ giá thì sao. Chờ những điều kiện thực tế tới đâu thì mình làm theo đó thôi chứ bây giờ doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Đó là quy định, không thể nào làm khác được mà phải chấp hành. Về luật thì phải chấp hành thôi chứ không có lý do gì để không thực thi được".

Theo Sở Công thương TP.HCM, hiện nay hầu hết các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP.HCM đã bán xăng E10 và chuẩn bị sẵn sàng đến ngày 1/6 tất cả các cửa hàng xăng dầu đều chuyển sang bán loại xăng sinh học này.

Về nguồn cung, ở TP.HCM có 3 doanh nghiệp Petrolimex Sài Gòn, PVOIL, SaiGon Petro đều có phối trộn xăng E10. 3 doanh nghiệp này có thể đáp ứng khoảng 89% nhu cầu của thị trường về xăng dầu. Còn lại 10 doanh nghiệp khác đang chuẩn bị được cấp phép.

Các cửa hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhập xăng E10 về bán cho khách.

TP.HCM có 12 doanh nghiệp đầu mối cung ứng xăng dầu, 65 thương nhân phân phối với 1.176 cửa hàng xăng dầu. Hiện tại, hạ tầng phối trộn và phân phối xăng E10 cơ bản đã sẵn sàng cho ngày 1/6 tới.

Trong đó, Petrolimex Sài Gòn đã có 118/138 cửa hàng hoàn tất chuyển đổi sang bán E10 trong tuần qua. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ khác cũng đang chuyển đổi theo cách cuốn chiếu, các bồn chứa nào tiêu thụ hết xăng khoáng trước sẽ được vệ sinh để chuyển sang E10 nhằm tránh gián đoạn nguồn cung sau ngày 1/6.

Người tiêu dùng còn băn khoăn

Tuy nhiên, về phía người tiêu dùng, vẫn còn không ít trường hợp lo ngại về tác động tiêu cực của xăng sinh học E10 lên phương tiện.

Một số người dân vẫn còn băn khoăn khi đổ xăng mặc dù phương tiện chưa có dấu hiệu hỏng hóc.

Trong lần đầu đổ thử xăng sinh học E10, ông Nguyễn Trung tuy chưa thấy xe có vấn đề nhưng vẫn lo ngại nên đã tham khảo các ý kiến của chuyên gia trước khi sử dụng.

"Chắc chắn hơi lo. Tôi đã thay lọ nước để làm mát máy, có bình làm mát thì thay loại chất lượng tốt một chút. Tôi nghe xăng E10 khi đốt lên sẽ nóng hơn xăng RON95, vì độ nóng người ta thử ta thấy nó nóng hơn. Cụ thể như thế nào thì chắc phải có thời gian sử dụng mới biết. Tôi mới thấy một chuyên gia nói thì sáng khởi động xe thì chịu khó lắc ra xem, nếu mà xe khó nổ chắc tôi cũng thử làm" - ông Trung cho hay bản thân sẽ thường xuyên sử dụng xe để không bị lắng cặn. Nếu trong trường hợp bỏ vài ngày không chạy sẽ để bình xăng trong tình trạng gần hết.

Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Châu cho hay, sau lần đầu đi thử xăng E10, bà chưa thấy có biểu hiện gì và không quá lo ngại khi nghe nhiều phản ứng tiêu cực từ mạng xã hội: "Tôi đổ xong cũng vẫn thấy chạy bình thường. Có thể bản thân tôi không nhạy cảm lắm với máy móc, xe cộ nhưng tôi sử dụng xe thường xuyên và chưa thấy triệu chứng gì. Bây giờ khi đã phổ biến xăng E10 ra như vậy thì nếu mình không sử dụng thì dùng cái gì" - bà Châu chia sẻ.

Theo TS Giang Chấn Tây, để xăng sinh học E10 đi vào cuộc sống, điều quan trọng là phải tạo được niềm tin từ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đến nay, người tiêu dùng còn băn khoăn về độ an toàn và hiệu quả sử dụng, trong khi doanh nghiệp cũng thận trọng trước những thay đổi về rủi ro kỹ thuật, chi phí vận hành.Cho nên, cần có những chính sách để doanh nghiệp yên tâm triển khai để không bị thiệt hại khi chuyển đổi. "Xăng E10 có tính bay hơi và hao hụt cao hơn xăng khoáng làm cho chi phí lưu thông và tích trữ nó tăng cao hơn. Cần quy định tỉ lệ hao hụt hợp lý và có cơ chế bù đắp bằng chi phí định mức hoặc bằng cái tỉ lệ phần trăm hao hụt".

Cơ quan quản lý cần có sự điều chỉnh phù hợp chuyển đổi hoàn toàn qua xăng E10

TS Giang Chấn Tây kiến nghị, đầu tiên, cần thiết kế lại chính sách giá. Xăng E10 phải rẻ hơn xăng RON 95 ở mức đủ hấp dẫn vì người tiêu dùng chỉ thay đổi khi thấy lợi ích trực tiếp.

Trong quá trình triển khai, có thể áp dụng chính sách bán song hành theo tỷ lệ linh hoạt. Trong giai đoạn đầu, cần duy trì khoảng 50% xăng E10 và 50% xăng khoáng. Nếu nguồn xăng khoáng tạm thời hết trước thì sẽ dùng xăng E10 để đáp ứng. Quá trình sử dụng xăng sinh học sẽ được duy trì liên tục và dần thay thế xăng khoáng theo tỷ lệ giảm dần cho đến khi chuyển đổi hoàn toàn.

Đặc biệt, Nhà nước phải có lộ trình triển khai rõ ràng, nhất quán, từng bước giảm tỷ trọng xăng khoáng, tiến tới thay thế có kiểm soát. Quan trọng nhất là tính ổn định, minh bạch trong điều hành phải rõ ràng, nhất quán và có dự báo trước, thị trường sẽ chủ động tự điều chỉnh hành vi.