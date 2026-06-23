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Trường đại học cần sử dụng kiểm định chất lượng như công cụ quản trị chiến lược

Thứ Ba, 20:44, 23/06/2026
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VOV.VN - Chiều nay (23/6), Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA đã trao giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn FIBAA cho 21 chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Theo kết quả đánh giá, Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của Việt Nam hoàn thành quy trình kiểm định FIBAA với 100% tiêu chí đạt chuẩn và vượt chuẩn. Các tiêu chí về đội ngũ giảng viên, chất lượng chương trình đào tạo, hoạt động hỗ trợ người học, tính ứng dụng thực tiễn, cơ sở vật chất và dịch vụ đào tạo đều được đánh giá ở mức cao theo các tiêu chuẩn quốc tế.

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PGS.TS Bùi Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, trong bối cảnh giáo dục đại học toàn cầu có nhiều thay đổi mạnh mẽ, Đại học Kinh tế Quốc dân xác định bảo đảm và nâng cao chất lượng là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển. Đến nay, trong tổng số 172 chương trình đào tạo của Đại học đã có 84 chương trình đạt chuẩn theo các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; riêng với kết quả được trao lần này, Đại học có 36 chương trình đạt chuẩn FIBAA và đang tiếp tục triển khai kiểm định thêm 32 chương trình khác, qua đó trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học có số lượng chương trình đạt chuẩn FIBAA hàng đầu Việt Nam.

Theo PGS.TS Bùi Đức Thọ, giá trị lớn nhất của kiểm định không chỉ nằm ở các con số hay chứng nhận đạt được, mà còn ở quá trình rà soát, cải tiến toàn diện hoạt động đào tạo, hoàn thiện chương trình học, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và quốc tế, đồng thời tạo môi trường học tập ngày càng tốt hơn cho người học. 

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc 21 chương trình đào tạo đạt chứng nhận FIBAA đã nâng tổng số chương trình được kiểm định của Đại học lên 84 chương trình, chiếm gần 49% tổng số chương trình đào tạo hiện có của Nhà trường.

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GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ

GS.TS Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh ý nghĩa của kết quả này không chỉ nằm ở những con số mà còn thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy quản trị chất lượng của Đại học Kinh tế Quốc dân, từ “kiểm định để được công nhận” sang “kiểm định để cải tiến liên tục”. Đây cũng là yêu cầu phù hợp với tinh thần tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình và nâng cao chất lượng thực chất. 

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Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA trao Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cho 21 chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân

Đánh giá cao vai trò của các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, GS.TS Huỳnh Văn Chương cho rằng các trường đại học không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực mà còn là trung tâm tri thức, nghiên cứu và đóng góp cho sự phát triển quốc gia. Với truyền thống học thuật, uy tín và tiềm năng phát triển, cùng sự lãnh đạo của PGS.TS Bùi Đức Thọ và Ban Giám đốc Đại học, Đại học Kinh tế Quốc dân có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, GS.TS Huỳnh Văn Chương cũng khuyến nghị các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục sử dụng kiểm định chất lượng như một công cụ quản trị chiến lược, tập trung nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, quản lý theo kết quả đầu ra và xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ bền vững; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của FIBAA trong quá trình nâng cao chất lượng và thúc đẩy hội nhập quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam.

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) là tổ chức đảm bảo chất lượng của chính phủ Thụy Sỹ có trụ sở đồng thời tại Đức và Thụy Sỹ, thực hiện công tác kiểm định, đánh giá và phát triển các tổ chức, chương trình giáo dục trên thế giới trong khối ngành xã hội và nhân văn, luật, quản trị và kinh tế.

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Giáo dục đại học đang đứng trước những yêu cầu và sứ mệnh mới

VOV.VN - Nếu trước đây, đại học chủ yếu được nhìn nhận là nơi đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện nghiên cứu khoa học, thì ngày nay, ở nhiều quốc gia phát triển, đại học đã trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm sản sinh tri thức mới, công nghệ mới và mô hình phát triển mới.

 

Nguyễn Trang/VOV.VN
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