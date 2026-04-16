Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục viên tịch, trụ thế 100 năm

Thứ Năm, 20:31, 16/04/2026
VOV.VN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã viên tịch lúc 2h30 phút ngày 16/4/2026 tại chùa Đoài Lâm (tỉnh Hưng Yên), trụ thế 100 năm, 70 hạ lạp.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa phát đi cáo phó thông báo, Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã viên tịch vào rạng sáng 16/4, tại chùa Đoài Lâm (Hưng Yên), đại thọ 100 tuổi

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục xuất gia năm 1939. Ngài là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên; nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình (cũ); nguyên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình (cũ); nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình (cũ); viện chủ chùa Thánh Long (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên); trụ trì chùa Đoài Lâm (xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên).

truong lao hoa thuong thich thanh duc vien tich, tru the 100 nam hinh anh 1
Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục viên tịch ở tuổi 100

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ theo nghi thức cấp cao của Giáo hội.

Theo chương trình tang lễ, lễ nhập kim quan được cử hành lúc 9h ngày 19/4/2026 (ngày 3/3 năm Bính Ngọ). Kim quan được tôn trí tại chùa Thánh Long, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

Lễ viếng chính thức từ 10h30 phút ngày 19/4 đến hết ngày 20/4/2026 (từ ngày 3-4/3 năm Bính Ngọ). Lễ truy điệu cử hành lúc 8h ngày 21/4/2026 (ngày 5/3) năm Bính Ngọ). Sau đó, cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Đoài Lâm.

Chung Thủy/VOV.VN
Đức Pháp chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ viên tịch ở tuổi 105
VOV.VN - Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã viên tịch lúc 03h22 phút ngày 21/10 (tức ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Viên Minh xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Hòa thượng Thích Gia Quang tiếp tục phụ trách truyền thông của Giáo hội Phật giáo
VOV.VN - Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự tiếp tục làm Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

