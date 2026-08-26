Trường liên cấp Anh Sơn là điểm cầu chính lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Theo Kế hoạch số 1710/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào sáng 5/9. Chương trình khai giảng chung diễn ra từ 8h đến 8h45 phút.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn. (Ảnh: Minh Châu).

Trước đó, từ 7h30 đến 8h, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Chương trình khai giảng chung gồm nghi thức chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế; nội dung ngắn gọn, có ý nghĩa giáo dục. Sau chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học phù hợp, ưu tiên những hoạt động gần gũi, thiết thực, nhất là với trẻ mầm non và học sinh đầu cấp.

Tại Nghệ An, UBND tỉnh lựa chọn Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn làm điểm cầu chính để tổ chức lễ khánh thành và khai giảng. Các trường phổ thông nội trú liên cấp khác trên địa bàn tỉnh sẽ kết nối với điểm cầu chính của tỉnh, tham gia chương trình chung theo kế hoạch.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức, đảm bảo chu đáo, thiết thực tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi và thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Năm học 2026-2027, Nghệ An triển khai xây dựng 10 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã Nhôn Mai, Keng Đu, Bắc Lý, Anh Sơn, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm, Môn Sơn, Tam Thái và Na Ngoi. Các trường được xây dựng với quy mô 27 - 30 lớp. Sau giai đoạn 1, Nghệ An dự kiến tiếp tục xây dựng thêm 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các địa bàn vùng biên giới theo kế hoạch.