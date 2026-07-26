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Trường Sa tổ chức nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chủ Nhật, 23:38, 26/07/2026
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VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Tại đất liền, các cơ quan, đơn vị đã dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma và Nhà truyền thống đặc khu Trường Sa; đồng thời thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Dịp này, đơn vị đã trao 38 suất quà, tổng trị giá 45 triệu đồng.

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Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Song Tử Tây dâng hương tại tượng đài Trần Quốc Tuấn.

Trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách đang công tác trên đảo và tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống.

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Chỉnh trang khuôn viên trước bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hi sinh tại Gạc Ma.

Chuỗi hoạt động tri ân trong tháng Bảy không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của quân và dân đặc khu Trường Sa, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Đây cũng là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân", không ngừng rèn luyện bản lĩnh, ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền quần đảo Trường Sa trong mọi tình huống.

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Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào

VOV.VN - Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (Nghệ An), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Thu Lan/VOV1
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