Trường Sa tổ chức nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tại đất liền, các cơ quan, đơn vị đã dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma và Nhà truyền thống đặc khu Trường Sa; đồng thời thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Dịp này, đơn vị đã trao 38 suất quà, tổng trị giá 45 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Song Tử Tây dâng hương tại tượng đài Trần Quốc Tuấn.

Trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách đang công tác trên đảo và tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống.

Chỉnh trang khuôn viên trước bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hi sinh tại Gạc Ma.

Chuỗi hoạt động tri ân trong tháng Bảy không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của quân và dân đặc khu Trường Sa, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Đây cũng là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân", không ngừng rèn luyện bản lĩnh, ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền quần đảo Trường Sa trong mọi tình huống.