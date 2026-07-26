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Vùng 4 Hải quân thắp nến tri ân tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Chủ Nhật, 23:08, 26/07/2026
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VOV.VN - Tối 26/7, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ tưởng niệm, thắp nến và thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma.

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Quang cảnh Lễ thắp nến tri ân tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Trước tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời", những ngọn nến tri ân và hoa đăng được thắp sáng bên biểu tượng 64 bông hoa muống biển, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

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Cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên thực hiện nghi thức thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam, không ngừng rèn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Lễ thắp nến tri ân là hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thu Lan/VOV1
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