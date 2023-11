Trường tiểu học tại TP.HCM cảnh báo đề phòng kẻ gian trước cổng trường

Theo văn bản, vào khoảng 6 giờ ngày 15/11, tại cổng sau của Trường tiểu học cơ sở Tô Ngọc Vân xuất hiện một người phụ nữ bịt kín mật, đội mũ bảo hiểm màu đen, mặc áo khoác màu tím sậm, đi xe Air Blade màu đỏ. Người này gọi một học sinh lớp 5 (học sinh trường tiểu học Hà Huy Giáp, đang học tạm tại Trường THCS Tô Ngọc Vân), bảo em lại gần và dúi vào tay em tờ tiền 20.000 đồng rồi nói "Cô cho con tiền ăn sáng này". Em trả lời là ăn rồi và không nhận nhưng người phụ nữ vẫn cố tình dúi tiền vào tay em.

Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (Quận 12) (Ảnh: FB nhà trường)

Lúc này, một phụ huynh khác chở con đi học phát hiện vụ việc bèn đến gần thì người phụ nữ bỏ chạy. Sau đó, học sinh vào lớp, đưa tiền cho giáo viên chủ nhiệm, cô giáo đã dùng cồn xịt khuẩn, cầm tờ tiền cho vào thùng rác. Một lúc sau, cô có biểu hiện bị chóng mặt, đau đầu, buồn ngủ.

Hiện nhà trường đã làm việc với công an phường để có biện pháp phối hợp trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh trước và sau giờ học mỗi ngày.

Qua sự việc trên, nhà trường đề nghị phụ huynh phải tuân thủ đúng thời gian đưa đón con theo quy định (nhất là giờ đón con, không đón quá muộn), dặn dò các con vị trí chờ ba mẹ đón trong sân trường, không được tự ý đi ra ngoài cổng vì bất cứ lý do nào, không được đi theo người lạ, không được nhận bất cứ thứ gì từ người lạ như đồ chơi, bánh kẹo, nước uống. Ngoài ra khi phụ huynh bận không đón con được, nhờ người khác phải báo trước với giáo viên chủ nhiệm.

Ngoài ra đối với giáo viên chủ nhiệm, cần thực hiện điểm danh đầu giờ, nếu học sinh vắng mặt không có lý do, phải liên hệ trực tiếp cho phụ huynh để nắm thông tin, tránh trường hợp phụ huynh đưa đến trường nhưng các em không vào lớp. Bố trí học sinh xếp hàng trật tự khi ra về, đồng thời quan sát khi có phụ huynh đến đón, nếu có biểu hiện bất thường mà không được báo trước cần phải can thiệp và gọi điện xác nhận với phụ huynh. Ngoài ra cần tuyên truyền và nhắc nhở học sinh thường xuyên các biện pháp để phòng kẻ gian gây hại hoặc bắt cóc.