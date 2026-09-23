Truy tặng Bằng Tri ân và Ghi công Trung tá Trần Văn Tùng vì dũng cảm cứu người

Ngày 23/9, Đoàn công tác của Hiệp hội Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ Việt Nam (Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam) do ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, truy tặng Bằng Tri ân và Ghi công và trao hỗ trợ tới gia đình Trung tá Quân đội nhân dân Trần Văn Tùng.

Ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam thăm hỏi, truy tặng Bằng Tri ân và Ghi công và trao hỗ trợ tới gia đình Trung tá Quân đội nhân dân Trần Văn Tùng.

Tại buổi lễ, đoàn công tác cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đã thăm hỏi, động viên gia đình Trung tá Trần Văn Tùng; trao Bằng Tri ân và Ghi công và thực hiện hỗ trợ chính sách theo chương trình công tác của Quỹ "Vì Cuộc sống Bình yên" thuộc Hiệp hội.

Trước đó, ngày 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Trần Văn Tùng đã có hành động dũng cảm cứu người tại cầu Bo, thuộc địa bàn phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình thực hiện hành động cứu người, Trung tá Trần Văn Tùng không may hy sinh.

Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam truy tặng Bằng Tri ân và Ghi công nhằm ghi nhận tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và sự hy sinh quên mình của Trung tá Trần Văn Tùng vì tính mạng của người dân

Việc Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam truy tặng Bằng Tri ân và Ghi công nhằm ghi nhận tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và sự hy sinh quên mình của Trung tá Trần Văn Tùng vì tính mạng của người dân. Đây cũng là sự tri ân, trân trọng và chia sẻ của Hiệp hội đối với gia đình Trung tá Trần Văn Tùng trước sự hy sinh của ông. Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng được ghi nhận là hành động thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và sẵn sàng quên mình vì người khác.

Theo Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam, chương trình công tác "Vì Cuộc sống Bình yên" được triển khai nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống sau các sự cố hỏa hoạn, thiên tai, thảm họa.

Chương trình đồng thời thực hiện các hoạt động tri ân, vinh danh và ghi công đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCCC & CNCH, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân; các công dân, tình nguyện viên có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc không may thương vong trong quá trình thực hiện, hỗ trợ công tác PCCC & CNCH và ứng phó với các sự cố, thiên tai, thảm họa.

Thông qua chương trình, Hiệp hội hướng tới việc ghi nhận những đóng góp, sự hy sinh của các cá nhân trong quá trình bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và hỗ trợ cộng đồng.