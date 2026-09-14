Đồng đội, người thân đội mưa tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng tử nạn khi cứu dân

Sáng 14/9, tại thôn An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đến viếng, chia buồn cùng thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3, Trung tướng Lương Văn Kiểm đã thắp hương, bày tỏ sự tiếc thương, cảm phục trước hành động dũng cảm, nhân văn, cao đẹp của Trung tá Trần Văn Tùng. Đồng chí Tư lệnh Quân khu chia buồn sâu sắc, thăm hỏi, động viên thân nhân của đồng chí Trần Văn Tùng trước nỗi đau, sự mất mát không thể bù đắp.

Trung tướng Lương Văn Kiểm - Tư lệnh Quân khu 3 - trao quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn cho thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng

Cũng trong ngày 14/9, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã cử các đoàn công tác đến viếng, chia buồn cùng thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng.

Ghi nhận hành động dũng cảm, cống hiến hết mình vì tính mạng, an toàn của nhân dân của đồng chí Trần Văn Tùng, ngày 14/9/2026, Bộ trưởng Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.

Thừa ủy quyền của cấp trên, Trung tướng Lương Văn Kiểm đã trao quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn của Bộ trưởng Quốc phòng cho thân nhân của Trung tá Trần Văn Tùng.

* Hình ảnh đồng đội, người thân đội mưa tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng tại quê nhà:

Sáng 14/9, tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, trời liên tục mưa lớn. Trong cơn mưa tầm tã, người thân, đồng đội và người dân có mặt từ sớm để tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên nhảy cầu tự tử. (Ảnh: Tiến Thắng).

Đoàn cán bộ lãnh đạo Quân khu 3 đến viếng Trung tá Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)

Đoàn viếng của Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu. (Ảnh: Khánh Linh)

Thân nhân, đồng đội và người dân xếp hàng dưới trời mưa nặng hạt chờ vào viếng. (Ảnh: Tiến Thắng)

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức quân đội do Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 568 làm Trưởng ban. (Ảnh: Khánh Linh)

Cơn mưa khiến không khí tang lễ càng thêm trầm lắng. (Ảnh: Khánh Linh)

Dưới trời mưa lớn, đoàn người vẫn kiên nhẫn đội mưa chờ vào viếng. (Ảnh: Tiến Thắng)

Nhiều người dân khu vực đến viếng và chia buồn cùng gia quyến Trung tá Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)

Trung tá Trần Văn Tùng ra đi, để lại người vợ trẻ cùng hai con nhỏ, con gái lớn đang học lớp 2, con trai mới 4 tuổi.

Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và người dân địa phương. (Ảnh: Khánh Linh)

Lễ viếng Trung tá Trần Văn Tùng diễn ra từ 7h30 đến 14h15 ngày 14/9; lễ truy điệu, tiễn đưa lúc 14h25 phút và lễ an táng được tổ chức tại quê nhà vào chiều cùng ngày. (Ảnh: Khánh Linh)