English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng đội, người thân đội mưa tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng tử nạn khi cứu dân

Thứ Hai, 15:52, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa cơn mưa nặng hạt, người dân và đồng đội lặng lẽ đến tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu người. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 trao quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho người sĩ quan trẻ.

Sáng 14/9, tại thôn An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đến viếng, chia buồn cùng thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3, Trung tướng Lương Văn Kiểm đã thắp hương, bày tỏ sự tiếc thương, cảm phục trước hành động dũng cảm, nhân văn, cao đẹp của Trung tá Trần Văn Tùng. Đồng chí Tư lệnh Quân khu chia buồn sâu sắc, thăm hỏi, động viên thân nhân của đồng chí Trần Văn Tùng trước nỗi đau, sự mất mát không thể bù đắp.

Dong doi, nguoi than doi mua tien biet trung ta tran van tung tu nan khi cuu dan hinh anh 1
Trung tướng Lương Văn Kiểm - Tư lệnh Quân khu 3 - trao quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn cho thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng

Cũng trong ngày 14/9, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã cử các đoàn công tác đến viếng, chia buồn cùng thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng.

Ghi nhận hành động dũng cảm, cống hiến hết mình vì tính mạng, an toàn của nhân dân của đồng chí Trần Văn Tùng, ngày 14/9/2026, Bộ trưởng Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.

Thừa ủy quyền của cấp trên, Trung tướng Lương Văn Kiểm đã trao quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn của Bộ trưởng Quốc phòng cho thân nhân của Trung tá Trần Văn Tùng.

* Hình ảnh đồng đội, người thân đội mưa tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng tại quê nhà: 

Dong doi, nguoi than doi mua tien biet trung ta tran van tung tu nan khi cuu dan hinh anh 2
Sáng 14/9, tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, trời liên tục mưa lớn. Trong cơn mưa tầm tã, người thân, đồng đội và người dân có mặt từ sớm để tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên nhảy cầu tự tử. (Ảnh: Tiến Thắng).
Dong doi, nguoi than doi mua tien biet trung ta tran van tung tu nan khi cuu dan hinh anh 3
Đoàn cán bộ lãnh đạo Quân khu 3 đến viếng Trung tá Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)
Dong doi, nguoi than doi mua tien biet trung ta tran van tung tu nan khi cuu dan hinh anh 4
Đoàn viếng của Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu. (Ảnh: Khánh Linh)
Dong doi, nguoi than doi mua tien biet trung ta tran van tung tu nan khi cuu dan hinh anh 5
Thân nhân, đồng đội và người dân xếp hàng dưới trời mưa nặng hạt chờ vào viếng. (Ảnh: Tiến Thắng)
Dong doi, nguoi than doi mua tien biet trung ta tran van tung tu nan khi cuu dan hinh anh 6
Tang lễ được tổ chức theo nghi thức quân đội do Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 568 làm Trưởng ban. (Ảnh: Khánh Linh)
Dong doi, nguoi than doi mua tien biet trung ta tran van tung tu nan khi cuu dan hinh anh 7
Cơn mưa khiến không khí tang lễ càng thêm trầm lắng. (Ảnh: Khánh Linh)
Dong doi, nguoi than doi mua tien biet trung ta tran van tung tu nan khi cuu dan hinh anh 8
Dưới trời mưa lớn, đoàn người vẫn kiên nhẫn đội mưa chờ vào viếng. (Ảnh: Tiến Thắng)
Dong doi, nguoi than doi mua tien biet trung ta tran van tung tu nan khi cuu dan hinh anh 9
Nhiều người dân khu vực đến viếng và chia buồn cùng gia quyến Trung tá Trần Văn Tùng. (Ảnh: Khánh Linh)
Dong doi, nguoi than doi mua tien biet trung ta tran van tung tu nan khi cuu dan hinh anh 10
Trung tá Trần Văn Tùng ra đi, để lại người vợ trẻ cùng hai con nhỏ, con gái lớn đang học lớp 2, con trai mới 4 tuổi.
Dong doi, nguoi than doi mua tien biet trung ta tran van tung tu nan khi cuu dan hinh anh 11
Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và người dân địa phương. (Ảnh: Khánh Linh)
Dong doi, nguoi than doi mua tien biet trung ta tran van tung tu nan khi cuu dan hinh anh 12
Lễ viếng Trung tá Trần Văn Tùng diễn ra từ 7h30 đến 14h15 ngày 14/9; lễ truy điệu, tiễn đưa lúc 14h25 phút và lễ an táng được tổ chức tại quê nhà vào chiều cùng ngày. (Ảnh: Khánh Linh)
Ngọc Hoà/VOV.VN
Ảnh: Khánh Linh-Tiến Thắng/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sẽ truy thăng quân hàm vượt cấp lên Trung tá đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng
Sẽ truy thăng quân hàm vượt cấp lên Trung tá đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng

Trước sự hy sinh dũng cảm khi quên mình cứu người dân trong hoạn nạn, đồng chí Trần Văn Tùng (sinh năm 1987) - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên cho biết, sẽ truy thăng quân hàm trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá.

Sẽ truy thăng quân hàm vượt cấp lên Trung tá đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng

Sẽ truy thăng quân hàm vượt cấp lên Trung tá đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng

Trước sự hy sinh dũng cảm khi quên mình cứu người dân trong hoạn nạn, đồng chí Trần Văn Tùng (sinh năm 1987) - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên cho biết, sẽ truy thăng quân hàm trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chia buồn gia đình Thiếu tá hy sinh khi cứu người
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chia buồn gia đình Thiếu tá hy sinh khi cứu người

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng Tư lệnh Quân khu 3 đến thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng, người đã hy sinh khi lao xuống dòng nước xiết để cứu người.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chia buồn gia đình Thiếu tá hy sinh khi cứu người

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chia buồn gia đình Thiếu tá hy sinh khi cứu người

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng Tư lệnh Quân khu 3 đến thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tá Trần Văn Tùng, người đã hy sinh khi lao xuống dòng nước xiết để cứu người.

Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội mất tích khi cứu người nhảy sông Trà Lý
Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội mất tích khi cứu người nhảy sông Trà Lý

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng - Người lao xuống dòng sông Trà Lý (Hưng Yên) để cứu người.

Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội mất tích khi cứu người nhảy sông Trà Lý

Tìm thấy thi thể thiếu tá quân đội mất tích khi cứu người nhảy sông Trà Lý

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng - Người lao xuống dòng sông Trà Lý (Hưng Yên) để cứu người.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục