Đồng đội, người thân đội mưa tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng tử nạn khi cứu dân
VOV.VN - Giữa cơn mưa nặng hạt, người dân và đồng đội lặng lẽ đến tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng, người hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu người. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 trao quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho người sĩ quan trẻ.
Sáng 14/9, tại thôn An Bình, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đến viếng, chia buồn cùng thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên.
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3, Trung tướng Lương Văn Kiểm đã thắp hương, bày tỏ sự tiếc thương, cảm phục trước hành động dũng cảm, nhân văn, cao đẹp của Trung tá Trần Văn Tùng. Đồng chí Tư lệnh Quân khu chia buồn sâu sắc, thăm hỏi, động viên thân nhân của đồng chí Trần Văn Tùng trước nỗi đau, sự mất mát không thể bù đắp.
Cũng trong ngày 14/9, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã cử các đoàn công tác đến viếng, chia buồn cùng thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng.
Ghi nhận hành động dũng cảm, cống hiến hết mình vì tính mạng, an toàn của nhân dân của đồng chí Trần Văn Tùng, ngày 14/9/2026, Bộ trưởng Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.
Thừa ủy quyền của cấp trên, Trung tướng Lương Văn Kiểm đã trao quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn của Bộ trưởng Quốc phòng cho thân nhân của Trung tá Trần Văn Tùng.
* Hình ảnh đồng đội, người thân đội mưa tiễn biệt Trung tá Trần Văn Tùng tại quê nhà: