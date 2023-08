Truy thăng cấp bậc hàm cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định: Truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thường; quê quán: huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Cảnh sát viên Trung cấp, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng; Truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Lê Quang Thành; quê quán: huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (nguyên Phó Đội trưởng), Công an tỉnh Lâm Đồng;Truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Lê Ánh Sáng; quê quán: huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Từ trái qua phải: Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành, Đại úy Lê Ánh Sáng.

Đồng thời, ngay trong chiều nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cũng đã ký Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình 3 đồng chí thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình anh Phạm Ngọc Anh, nguyên chiến sĩ nghĩa vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Như VOV đã đưa tin, chiều 30/7, trên đèo Bảo Lộc đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ và 1 người dân là Phạm Ngọc Anh (SN 2000, quê Thanh Hóa). Người này đang đi đường thì thấy lực lượng CSGT giải tỏa đất đá sạt lở ra đường đèo nên dừng lại hỗ trợ thì gặp nạn.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn. Đến gần 23h đêm qua, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở.

Hiện công tác giải phóng, xử lý hiện trường, khắc phục hậu quả vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai.