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Truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong vụ ngộ độc khiến 40 học sinh nhập viện cấp cứu

Thứ Tư, 12:18, 08/07/2026
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VOV.VN - Gần 40 học sinh ở Đắk Lắk phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. Bộ Y tế yêu cầu điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin trên địa bàn phường Tân An tỉnh Đắk Lắk ghi nhận gần 40 trường hợp học sinh nhập viện cấp cứu với các triệu chứng khó chịu, đau bụng, nôn ói…phải đến các cơ sở y tế tại phường để thăm khám, điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

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Hiện sức khỏe một số cháu đã thuyên giảm và được cho về, nhiều trường hợp vẫn đang tiếp tục điều trị, theo dõi tại Khoa Nhi của Bệnh viện Y Dược Buôn Ma Thuột.

Trước sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai gấp, chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Đồng thời, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức các hoạt động bếp ăn tập thể trong trường học. Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 1/4/2026 của Bộ Y tế về tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở kinh doanh bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố theo nội dung tại Kế hoạch số 598 ngày 10/4/2026 của Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Chủ động theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, trưa 3/7, gần 40 học sinh từ khối 1 đến khối 12 của trường HV xuất hiện các triệu chứng khó chịu, nôn ói, đau bụng... và phải đến các cơ sở y tế ở phường Tân An để thăm khám, điều trị. Trong đó, có 18 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Hiện một số cháu đã thuyên giảm và được cho về, nhiều trường hợp vẫn đang tiếp tục điều trị, theo dõi tại Khoa Nhi của bệnh viện.

PV/VOV.VN
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