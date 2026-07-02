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Vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì: Xử phạt hơn 50 triệu đồng 2 cơ sở vi phạm

Thứ Năm, 15:25, 02/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan chức năng phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt 2 cơ sở liên quan đến vụ việc nhiều thực khách nghi bị ngộ độ do ăn bánh mì trên địa bàn phường.

Cụ thể, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và đăng ký kinh doanh của các cơ sở có liên quan. Việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện trên cơ sở các hành vi vi phạm đã được xác minh, lập biên bản theo quy định của pháp luật và không phụ thuộc vào việc "xác định được" hay "chưa xác định được" nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Thanh (Bánh mì Thương) vi phạm hành vi: "Kinh doanh không đúng phạm vi, địa bàn, địa điểm ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp", mức phạt 7.500.000 đồng. Hành vi "Sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm" chịu mức phạt 17.500.000 đồng và hành vi "Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn" bị phạt 4.000.000 đồng.

Tổng mức hình phạt tiền: 29.000.000 đồng. Cơ sở này cũng được yêu cầu dừng ngay hoạt động sản xuất, kinh doanh bánh mì tại địa chỉ khối phố Thanh Chiêm 1 cho đến khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

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Bác sĩ chăm sóc trẻ nghi bị ngộ độc hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Chủ cơ sở cung cấp chả heo Nguyễn Minh Châu cho cửa hàng bán bánh mì là bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt cũng vi phạm 3 lỗi là "Sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm"; hành vi vi phạm: "Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn".

Bà này chịu tổng mức phạt tiền là 21.500.000 đồng. Cơ sở bà Nguyệt cũng bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng ngay hoạt động sản xuất, kinh doanh chả tại địa chỉ khối phố Thanh Chiêm 1 cho đến khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, như tin đã đưa, từ 20h tối ngày 13/6 đến ngày 16/6/2026, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam tiếp nhận và điều trị hơn 40 bệnh nhân, trong đó có nhiều trẻ em nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt, nôn mửa. Qua khai thác dịch tễ nhận thấy các bệnh nhân đều có ăn bánh mì thịt chả tại quán bánh mì ở phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng (gần chợ Tổng).

Sau khi nhận thông tin, cơ quan chức năng phường Điện Bàn đã lấy mẫu, khai thác dịch tễ và lấy thông tin từ những người đang điều trị tại bệnh viện, đồng thời tiến hành kiểm tra 2 cơ sở trên.

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44 trường hợp tại Đà Nẵng nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mỳ

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã tiếp nhận và điều trị 44 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 22 trẻ em, với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt và nôn mửa. Qua điều tra dịch tễ, các bệnh nhân đều từng ăn bánh mì thịt chả tại một quán gần chợ Tổng, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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