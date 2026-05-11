Từ 15/5: Dạy thêm trong trường không thu tiền, giáo viên dạy ngoài phải báo cáo

Thứ Hai, 11:25, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 15/5, hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ áp dụng quy định mới với nhiều điểm siết chặt như không thu tiền học sinh khi dạy thêm trong trường, cấm giáo viên công lập dạy thu tiền chính học sinh của mình và bắt buộc công khai kế hoạch, học phí, danh sách giáo viên dạy thêm.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT quy định chi tiết về hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo quy định, việc tổ chức dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ áp dụng với ba nhóm đối tượng gồm: học sinh có kết quả học tập cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được lựa chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh hoặc ôn thi tốt nghiệp.

Nhà trường phải tổ chức cho học sinh viết đơn đăng ký học thêm theo từng môn trên tinh thần tự nguyện và có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ.

tu 15 5 day them trong truong khong thu tien, giao vien day ngoai phai bao cao hinh anh 1
Quy định mới cũng nêu rõ không được xếp giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu chính khóa

Về tổ chức lớp học, mỗi lớp dạy thêm không được vượt quá 45 học sinh. Mỗi môn học chỉ được tổ chức không quá 2 tiết/tuần. Trường hợp học sinh có nhu cầu học thêm vượt thời lượng này, Hiệu trưởng phải báo cáo Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định.

Quy định mới cũng nêu rõ không được xếp giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu chính khóa và không được dạy trước nội dung so với phân phối chương trình trong kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Kế hoạch tổ chức dạy thêm phải được công khai trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trường để phụ huynh và xã hội giám sát.

Đối với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập được phép tham gia giảng dạy nhưng không được dạy có thu tiền đối với chính học sinh mà mình đang được phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Trước khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, giáo viên phải báo cáo với Hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức và thời gian dạy thêm.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường phải thực hiện đăng ký kinh doanh và công khai mức thu tiền cũng như danh sách người dạy trước khi tuyển sinh.

Văn bản hợp nhất cũng quy định rõ trách nhiệm của UBND các cấp và cơ quan quản lý giáo dục trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến dạy thêm, học thêm.

Các nhà trường và cơ quan quản lý phải thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về hoạt động dạy thêm trái quy định.

Theo quy định, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên nếu để xảy ra vi phạm kéo dài hoặc phức tạp trong phạm vi quản lý.

trung-tam-luyen-thi-vao-lop 10.jpg

Bộ Giáo dục siết chặt dạy thêm, học thêm: Minh bạch, nghiêm túc và có đường dây nóng

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 19, sửa đổi, bổ sung một số quy định về dạy thêm, học thêm, với mục tiêu minh bạch hóa hoạt động, ngăn chặn ép buộc và trục lợi, đồng thời vẫn bảo đảm quyền học tập hợp pháp của học sinh và quyền giảng dạy của giáo viên. Thông tư có hiệu lực từ 15/5/2026.

Thu Hằng/VOV.VN
