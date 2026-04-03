Từ 1/7, học viên có thể tự học lý thuyết lái xe một số hạng bằng

Quy định mới cũng mở rộng hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, song người học vẫn phải đăng ký tại cơ sở đào tạo được phép để quản lý.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2026 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, trong đó đáng chú ý là các hình thức đào tạo mới được áp dụng linh hoạt hơn.

Theo Điều 4 của Nghị định, hình thức tự học được áp dụng đối với các môn học lý thuyết để cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A và B1. Tuy nhiên, học viên vẫn phải đăng ký tại các cơ sở được phép đào tạo để được quản lý theo quy định của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Điều 5 quy định về đào tạo từ xa và tự học có hướng dẫn. Hình thức này áp dụng đối với các môn như pháp luật về giao thông đường bộ; đạo đức, văn hóa giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; đồng thời bao gồm phần lý thuyết của các môn: cấu tạo và sửa chữa thông thường; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kỹ thuật lái xe.

Các nội dung đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn được áp dụng cho việc cấp giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE.

Dù được linh hoạt về hình thức học, người học vẫn bắt buộc phải đăng ký tại cơ sở đào tạo được cấp phép để đảm bảo công tác quản lý theo quy định hiện hành.