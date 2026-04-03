Từ 1/7, học viên có thể tự học lý thuyết lái xe một số hạng bằng

Thứ Sáu, 09:00, 03/04/2026
VOV.VN - Nghị định 94/2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, cho phép học viên tự học các môn lý thuyết đối với một số hạng giấy phép lái xe.

Quy định mới cũng mở rộng hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, song người học vẫn phải đăng ký tại cơ sở đào tạo được phép để quản lý.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2026 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, trong đó đáng chú ý là các hình thức đào tạo mới được áp dụng linh hoạt hơn.

Ảnh minh họa: PLO

Theo Điều 4 của Nghị định, hình thức tự học được áp dụng đối với các môn học lý thuyết để cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A và B1. Tuy nhiên, học viên vẫn phải đăng ký tại các cơ sở được phép đào tạo để được quản lý theo quy định của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Điều 5 quy định về đào tạo từ xa và tự học có hướng dẫn. Hình thức này áp dụng đối với các môn như pháp luật về giao thông đường bộ; đạo đức, văn hóa giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; đồng thời bao gồm phần lý thuyết của các môn: cấu tạo và sửa chữa thông thường; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kỹ thuật lái xe.

Các nội dung đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn được áp dụng cho việc cấp giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE.

Dù được linh hoạt về hình thức học, người học vẫn bắt buộc phải đăng ký tại cơ sở đào tạo được cấp phép để đảm bảo công tác quản lý theo quy định hiện hành.

Hà Nội đề xuất cho xe hợp đồng 29 chỗ hoạt động 24/24 giờ

VOV.VN - Trước bất cập phát sinh trong triển khai quy định hạn chế giờ lưu thông, Sở Xây dựng và Công an Hà Nội đề xuất thành phố cho phép xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, đặc biệt xe du lịch 29 chỗ, được hoạt động 24/24 giờ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ ngành du lịch.

Phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe người đàn ông vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Người đàn ông 47 tuổi, trú tỉnh Thanh Hoá bị xử phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện vì người điều khiển vi phạm nồng độ cồn.

Giấy phép lái xe: Sinh mạng nhiều người đặt vào tay người cầm vô lăng

VOV.VN - Một tấm giấy phép lái xe có thể mở ra cánh cửa mưu sinh, nhưng cũng đồng thời đặt nhiều sinh mạng vào bàn tay người cầm vô lăng.

