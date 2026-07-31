Theo quy định mới, khi thực hiện nhóm thủ tục "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế", nếu người dân có nhu cầu cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi thì thủ tục này sẽ được thực hiện ngay trong quy trình liên thông điện tử.

Nghị định quy định rõ trình tự chuyển dữ liệu điện tử giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp, Hệ thống thông tin quản lý cư trú và Hệ thống cấp, sản xuất, quản lý căn cước. Đồng thời, quy định thời gian đồng bộ dữ liệu, phản hồi trạng thái tiếp nhận hồ sơ giữa các hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ.

Từ 1/9, trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước ngay khi làm khai sinh liên thông. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, thông tin Giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế của trẻ sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử theo quy định của pháp luật về căn cước.

Một điểm mới khác của Nghị định là quy định trả kết quả ngay sau khi từng thủ tục hành chính được giải quyết xong, thay vì phải chờ hoàn thành toàn bộ quy trình liên thông mới trả kết quả như trước. Quy định này nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân và tổ chức.

Đối với thủ tục đăng ký khai sinh, trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, việc đăng ký sẽ được giải quyết trong thời hạn 24 giờ kể từ khi hệ thống nhận đủ hồ sơ. Sau khi hoàn tất đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân, bản điện tử Giấy khai sinh sẽ được tự động chuyển sang các hệ thống liên quan để tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp thẻ căn cước (nếu có yêu cầu).

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan hộ tịch sẽ thông báo cho người dân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn điện thoại trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ điện tử. Người dân có tối đa 7 ngày làm việc để bổ sung hồ sơ, quá thời hạn này hồ sơ sẽ bị dừng xử lý.

Nghị định cũng bổ sung quy định về hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con. Theo đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ đồng thời xem xét, quyết định việc hỗ trợ tài chính và thực hiện chi trả theo quy định của pháp luật về dân số.

Đối với thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi, sau khi có Giấy khai sinh điện tử, hồ sơ sẽ được tự động chuyển sang hệ thống quản lý cư trú để giải quyết. Việc xác nhận của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc cha, mẹ, người giám hộ được thực hiện qua ứng dụng VNeID hoặc quy trình nghiệp vụ của ngành công an.

Thời gian giải quyết đăng ký thường trú không quá 2 ngày làm việc đối với các trường hợp thông thường. Những trường hợp phải xác minh theo quy định của Luật Cư trú sẽ được giải quyết trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ và thông tin xác nhận.

Nghị định số 301/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.