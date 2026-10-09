Nóng thế giới hôm nay 9/10: 25 quốc gia thay đổi chính sách sau chiến sự Mỹ - Iran

25 quốc gia ban hành chính sách mới sau chiến sự Mỹ - Iran

Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz sau khi mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm nay đã khiến 18 triệu thùng dầu/ngày đột ngột "biến mất" khỏi thị trường toàn cầu. Điều này gây ra những cú sốc năng lượng lớn trên toàn thế giới, đặc biệt tại các nền kinh tế đang phát triển nghèo nguồn lực và phụ thuộc vào nhập khẩu.

Theo truyền thông Australia, kể từ tháng 3, khoảng 25 quốc gia đã đưa ra các chính sách mang tính cơ cấu nhằm thúc đẩy điện khí hóa. Do đó, nhiều nền kinh tế đang phát triển trên thế giới, thậm chí một số quốc gia nghèo nhất, đang vượt nền kinh tế giàu nhất thế giới về phát triển năng lượng sạch và điện khí hóa.

Chiến sự Mỹ - Iran khiến nhiều quốc gia ban hành chính sách năng lượng mới. Ảnh minh họa: AI

Iran cảnh báo sẵn sàng "tấn công phủ đầu" Mỹ. Người phát ngôn quân đội Iran ngày 7/10 cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng tiến hành "các cuộc tấn công phủ đầu" trong trường hợp cần thiết. Tuyên bố của Iran được đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định Tehran đang kiểm soát chặt chẽ Eo biển Hormuz.

“Eo biển Hormuz đã bị đóng và các lực lượng vũ trang đang kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Tình trạng này sẽ tiếp diễn cho đến khi các yêu cầu chính đáng của Iran được đáp ứng”, Thiếu tướng Mohammad Reza Naqdi, cố vấn cấp cao của IRGC, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông.

Ông Trump cân nhắc đòn tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ? The Atlantic dẫn các nguồn tin cho biết chưa có quyết định cuối cùng về việc Mỹ có tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran hay không. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump có thể ra lệnh tấn công trước Ngày Bầu cử giữa kỳ (3/11).

Theo các nguồn tin, quy mô, mục tiêu của các cuộc tấn công tiềm tàng cũng như việc có tiến hành chiến dịch hay không vẫn đang được thảo luận. Trong những tuần gần đây, Lầu Năm Góc đã trình Tổng thống Trump các phương án nối lại hoạt động quân sự sau cuộc bầu cử, trong đó có khả năng tấn công các cơ sở năng lượng của Iran. Theo The Atlantic, nhà lãnh đạo Mỹ muốn thúc đẩy việc giảm giá xăng và thể hiện những tiến triển trong cuộc xung đột trước khi cử tri đi bỏ phiếu.

Tiết lộ mới về thiệt hại của Mỹ ở Kuwait trong cuộc chiến với Iran. Đoạn video được CBS công bố ngày 7/10 cùng lời kể của các binh sĩ Mỹ cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Camp Buehring ở Kuwait trong những ngày đầu cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran. Các cuộc tập kích liên tiếp của Tehran đã buộc lực lượng Mỹ còn lại tại đây phải rút khỏi căn cứ, chuyển sang thiết lập các vị trí đóng quân tạm thời trên sa mạc.

Theo số liệu do Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố, tính đến đầu tháng 9, cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Washington ít nhất 43,6 tỷ USD. Con số này chưa bao gồm chi phí khắc phục thiệt hại tại các căn cứ quân sự Mỹ ở 8 quốc gia Trung Đông.

Số quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột cũng có sự chênh lệch giữa các nguồn thống kê. Tính đến giữa tháng 9, Lầu Năm Góc công bố 18 quân nhân thiệt mạng, trong khi các nguồn tin quân sự được Washington Post dẫn lại cho rằng con số thực tế có thể lên tới 22 hoặc 23 người.

Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz. Ngày 7/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận về tọa độ địa lý của các tuyến hàng hải an toàn dành cho tàu thuyền đi vào và ra khỏi eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), ông Baghaei xác nhận các cuộc tham vấn giữa Iran và Oman đã diễn ra thành công, giúp hai bên thống nhất vị trí cụ thể của những tuyến đường biển được xác định là an toàn cho hoạt động hàng hải.

Thông báo mới nhất đánh dấu bước tiến trong quá trình phối hợp giữa Iran và Oman nhằm từng bước khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải năng lượng quan trọng đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Iran và Nga cam kết tăng cường hợp tác chiến lược. Theo Văn phòng Tổng thống Iran, trong cuộc điện đàm, ông Pezeshkian nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, cho rằng điều này phục vụ lợi ích chung của Tehran và Moscow.

Về phần mình, Tổng thống Putin khẳng định hợp tác Nga-Iran theo khuôn khổ Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện vẫn được duy trì bất chấp những diễn biến trong khu vực. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo tiến hành cuộc điện đàm trong bối cảnh tình hình khu vực Tây Á tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng trong cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn đang được triển khai.

Nga tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters

Nga ghi nhận cuộc tấn công lớn đầu tiên vào trung tâm dữ liệu. Ngày 8/10, công ty công nghệ và AI hàng đầu của Nga Yandex cho biết các thiết bị bay không người lái (UAV) đã tấn công một trung tâm dữ liệu lớn của công ty tại vùng Ryazan. Theo tờ The Kyiv Independent, công ty cho biết thêm vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn và buộc phải tạm dừng hoàn toàn hoạt động của trung tâm này. Hiện công ty đang nỗ lực khắc phục hậu quả và khôi phục các dịch vụ bị ảnh hưởng.

Vụ tấn công vào trung tâm dữ liệu của Yandex diễn ra sau một loạt cuộc tấn công của Nga nhằm vào các trung tâm dữ liệu của Ukraine trong những tuần gần đây. Trước đó, chưa từng ghi nhận vụ tấn công quy mô lớn nào bằng UAV của Ukraine nhằm vào các trung tâm dữ liệu của Nga.

Ukraine nói Nga tung 3.500 UAV phản lực tấn công trong tháng 9. Phát biểu trên truyền hình Ukraine, ông Ihnat cho biết số UAV động cơ phản lực được sử dụng đang tăng nhanh. Theo số liệu do Không quân Ukraine công bố, Nga sử dụng khoảng 350 UAV động cơ phản lực trong tháng 6, tăng lên 1.500 chiếc trong tháng 7, 2.800 chiếc trong tháng 8 và khoảng 3.500 chiếc trong tháng 9.

Theo vị quan chức Ukraine, UAV động cơ phản lực khó đánh chặn hơn các loại UAV tấn công thông thường do tốc độ cao hơn. Ông cho rằng một số UAV phản lực của Nga và dòng Banderol có đặc tính ngày càng gần với tên lửa hành trình, khiến các hệ thống phòng không vốn được sử dụng để đối phó UAV Shahed có thể kém hiệu quả hơn.

Litva sẽ điều 100 binh sĩ đến biên giới giáp 'điểm nóng' Kaliningrad. Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas ngày 8/10 cho biết quân đội nước này sẽ triển khai tới 100 binh sĩ đến khu vực biên giới giáp vùng Kaliningrad của Nga để hỗ trợ lực lượng biên phòng.

Quyết định của Bộ Quốc phòng được đưa ra nhằm đáp ứng đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ Martynas Katelynas về việc tăng cường an ninh dọc biên giới giáp vùng Kaliningrad. Trong đề nghị gửi Bộ trưởng Quốc phòng, ông Katelynas cho biết ông buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ do tình hình an ninh chung trong khu vực. Bộ trưởng Nội vụ gọi việc triển khai binh sĩ tới biên giới là một biện pháp phòng ngừa.

Động thái trên của Litva diễn ra trong bối cảnh Kaliningrad đang trở thành điểm nóng mới trong căng thẳng Nga - NATO, khi những lời kêu gọi gia tăng sức ép quân sự từ châu Âu kéo theo cảnh báo hạt nhân cứng rắn từ Moscow.