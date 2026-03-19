Tuyên Quang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đồng hành để doanh nghiệp phát triển

Theo báo cáo của Sở Tài chính Tuyên Quang, hiện nay tỉnh có trên 6.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 98%. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng góp khoảng 34,8% tổng thu ngân sách năm 2025, khoảng 40% GRDP của tỉnh trong 2 năm gần đây. Ngoài ra, toàn tỉnh có 26 dự án FDI của 24 doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp

Trong giai đoạn 2021-2025, Tuyên Quang đã thu hút và phê duyệt chủ trương đầu tư 179 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 56.029 tỷ đồng. Lũy kế tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 822 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký trên 140.533 tỷ đồng. Đến nay, có 530 dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, chiếm 64,7% tổng dự án toàn tỉnh.

Trong năm 2025 và đầu năm 2026, UBND tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, cụ thể như: Tổ chức các hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và các hiệp hội nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết kiến nghị; thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến độ…

Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa phát biểu

Để doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Tất cả nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp đều được tiếp nhận, lắng nghe, giải quyết trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và đúng quy định pháp luật; trên tinh thần chủ động, chuyển trạng thái từ quản lý hành chính thuần túy trước đây sang kiến tạo, phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ.

“Các cấp, các ngành chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo từng nhóm dự án như: Dự án hoàn thành đi vào hoạt động; dự án đang thực hiện đảm bảo tiến độ, dự án đang thực hiện chậm tiến độ; dự án dừng hoạt động... giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các doanh nghiệp thẳng thắn trao đổi, phản ánh và kiến nghị trực tiếp với lãnh đạo tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành khi phát sinh khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị với doanh nghiệp; thành lập tổ công tác để giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp trên tinh thần “6 rõ”, giao việc cụ thể, xác định rõ thời gian hoàn thành và trách nhiệm từng đơn vị; định kỳ báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh kết quả thực hiện”, ông Phan Huy Ngọc đề nghị.

Ông Phan Huy Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu

Ông Phan Huy Ngọc cũng yêu cầu các sở, ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp xã trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả phối hợp, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ với tinh thần trách nhiệm cao, phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.