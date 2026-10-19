Tuyến tránh Vinh xuống cấp nặng, nhưng kế hoạch đại tu gặp khó khăn

Hồ sơ đại tu phức tạp, nguồn thu suy giảm

Việc đại tu tuyến tránh TP Vinh và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh chưa đạt tiến độ kỳ vọng do nhiều khó khăn về thủ tục, kỹ thuật và nguồn vốn. Trong khi đó, sau 12 năm khai thác, một số vị trí trên tuyến đã xuất hiện hư hỏng, cần được sửa chữa lớn nhằm bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Dưới cái nắng, nóng như đổ lửa ở miền Trung, các đơn vị khai thác đoạn BOT tuyến tránh TP Vinh – Nam cầu Bến Thủy đang rốt ráo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sửa chữa các vị trí mặt đường hư hỏng.

Đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh, doanh nghiệp dự án, cho biết nhà đầu tư đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ khảo sát, thiết kế, thẩm định, trình Cục Đường bộ Việt Nam xem xét trước ngày 20/10/2026. Theo kế hoạch được doanh nghiệp thông tin, công tác đại tu dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2026.

Theo đại diện doanh nghiệp dự án, một trong những khó khăn lớn hiện nay là việc hoàn thiện hồ sơ đại tu phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định phạm vi sửa chữa, giải pháp kỹ thuật, khối lượng và dự toán. Bên cạnh đó, phương án bố trí nguồn vốn cùng các thủ tục thẩm định, chấp thuận cũng phải tuân thủ quy định pháp luật và hợp đồng BOT.

Quy mô sửa chữa lớn khiến nhu cầu vốn huy động ở mức cao. Trong khi đó, doanh thu thu phí của dự án giảm mạnh, một phần do lưu lượng phương tiện phân luồng sang các tuyến cao tốc, đường ven biển và những công trình giao thông kết nối khác sau khi được đưa vào khai thác.

Sự thay đổi về lưu lượng phương tiện tạo thêm áp lực đối với việc cân đối dòng tiền và bố trí vốn thực hiện đại tu. Đây là bài toán cần được giải quyết trong quá trình hoàn thiện phương án đầu tư, nhằm bảo đảm dự án có đủ điều kiện triển khai theo kế hoạch.

Đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cho biết: “Nhà đầu tư đang tập trung phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn thiết kế để hoàn thành các công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án trình Cục Đường bộ VN xem xét trước ngày 20/10/2026 và triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 11/2026”.

Doanh nghiệp cũng thừa nhận việc chậm triển khai đại tu có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khai thác tuyến đường. Vì vậy, trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục, nhà đầu tư đã yêu cầu doanh nghiệp dự án tăng cường duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các hư hỏng phát sinh, nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của tuyến và bảo đảm an toàn giao thông.

Việc đại tu tuyến tránh Vinh và mở rộng Quốc lộ 1A với tổng vốn dự kiến hơn 600 tỷ đồng gặp khó do thủ tục phức tạp, nguồn thu phí sụt giảm.

Công tác quản lý, bảo dưỡng được thực hiện thông qua kiểm tra định kỳ và đột xuất; thống kê, phân loại các vị trí hư hỏng theo mức độ nguy hiểm; tổ chức cảnh báo, bố trí biển báo và điều tiết giao thông khi cần thiết. Những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến người và phương tiện lưu thông được ưu tiên xử lý.

Liên quan khả năng dự án phải tạm dừng thu phí nếu không bảo đảm tiến độ đại tu, lãnh đạo doanh nghiệp dự án khẳng định nhà đầu tư đặt yêu cầu an toàn giao thông và duy trì điều kiện khai thác công trình lên hàng đầu, đồng thời chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo doanh nghiệp, việc tạm dừng thu phí không đồng nghĩa với việc dừng bảo dưỡng, sửa chữa hoặc để công trình tiếp tục xuống cấp. Các nghĩa vụ quản lý, bảo trì, khắc phục hư hỏng và bảo đảm an toàn công trình vẫn phải được thực hiện theo quy định pháp luật, hợp đồng dự án và yêu cầu của cơ quan quản lý.

“Nhà đầu tư luôn chỉ đạo, quán triệt rõ trách nhiệm của doanh nghiệp dự án không chỉ là tổ chức thu phí hoàn vốn mà còn bao gồm việc duy trì chất lượng công trình, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trong suốt thời gian được giao quản lý, khai thác”, lãnh đạo doanh nghiệp dự án chia sẻ.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra hiện trường, bố trí nhân lực xử lý các vị trí nguy hiểm, duy trì hệ thống báo hiệu đường bộ và triển khai phương án bảo đảm giao thông trong quá trình sửa chữa. Đồng thời, nhà đầu tư cam kết phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, tiếp thu ý kiến kiểm tra, giám sát và thực hiện các yêu cầu khắc phục theo quy định, tiến độ được chấp thuận.

Đại tu đồng bộ mặt đường, hệ thống an toàn giao thông

Theo doanh nghiệp dự án, tuyến tránh TP Vinh và đoạn Quốc lộ 1A từ phía Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh có tổng chiều dài khoảng 60 km, được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Sau 12 năm khai thác, một số vị trí trên tuyến đã xuống cấp, xuất hiện hư hỏng cần sửa chữa lớn để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, độ bền công trình và điều kiện khai thác.

Theo phương án tài chính của hợp đồng BOT, dự án sẽ thực hiện sửa chữa lớn từ năm 2026. Chủ trương đại tu phần đường đã được Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất.

Đại diện doanh nghiệp dự án cho biết tổng mức đầu tư dự kiến cho công tác đại tu khoảng hơn 600 tỷ đồng. Mức đầu tư cuối cùng sẽ được xác định trên cơ sở khối lượng thực tế, giải pháp thiết kế, đơn giá và các chi phí hợp lệ sau khi hoàn thành các bước thẩm định, phê duyệt hoặc chấp thuận theo thẩm quyền.

Hệ thống cào, bóc, thảm lại mặt đường bị hư hỏng được tập trung để đẩy nhanh tiến độ.

Nhà đầu tư sẽ tổ chức thực hiện trong phạm vi hồ sơ được duyệt, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

Đối với mặt đường, phương án sửa chữa tập trung xử lý các vị trí hằn lún vệt bánh xe, trồi lún, bong tróc, nứt lưới, nứt mai rùa và những dạng hư hỏng kết cấu khác. Tùy theo hiện trạng, các lớp kết cấu bị hư hỏng sẽ được bóc bỏ, xử lý và hoàn trả theo giải pháp kỹ thuật được phê duyệt.

Tại các vị trí cần thay thế mặt đường, phương án dự kiến sử dụng hai lớp bê tông nhựa với tổng chiều dày 13 cm, gồm lớp dưới BTNC19 dày 7 cm và lớp trên BTNC16 dày 6 cm, có sử dụng phụ gia SBS5%. Với những phân đoạn hư hỏng sâu đến tầng móng, đơn vị thi công sẽ bóc bỏ, thay thế phần móng cấp phối đá dăm trước khi thảm lại bê tông nhựa.

Bên cạnh mặt đường, hệ thống an toàn giao thông (ATGT) cũng được sửa chữa, bổ sung đồng bộ. Các hạng mục dự kiến gồm khôi phục sơn kẻ đường, thay thế hoặc bổ sung biển báo, sửa chữa hộ lan và các hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp hoặc không còn đáp ứng yêu cầu khai thác.

Đèn tín hiệu giao thông tại những vị trí bị hư hỏng sẽ được thay thế. Dự án cũng dự kiến bổ sung hệ thống ATGT tại các khu vực trường học, cải tạo các hạng mục theo yêu cầu của cơ quan chức năng và điều kiện thực tế trên tuyến.

Ngoài ra, phương án đại tu còn bao gồm bổ sung, thay thế tấm hộ lan đầu cuối; lắp đặt lưới chống chói trên dải phân cách giữa; bổ sung, thay thế biển báo và sơn hoàn trả hệ thống vạch sơn tín hiệu bằng sơn dẻo nhiệt phản quang theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Đối với hệ thống thoát nước, dự án dự kiến bổ sung rãnh thoát nước dọc tại các vị trí thường xuyên đọng nước, đồng thời sửa chữa những công trình thoát nước xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.

Việc đại tu đồng bộ mặt đường, hệ thống ATGT và thoát nước được kỳ vọng góp phần khắc phục các hư hỏng sau thời gian dài khai thác, cải thiện điều kiện lưu thông và nâng cao độ bền công trình. Tuy nhiên, để kế hoạch triển khai đúng tiến độ, các khâu hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và bố trí nguồn vốn cần sớm được giải quyết, trong khi công tác bảo dưỡng thường xuyên và bảo đảm an toàn giao thông vẫn phải được duy trì.

Cục Đường bộ yêu cầu dừng thu phí Cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0 giờ ngày 20/10/2026 trong thời hạn 30 ngày, do nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án chậm khắc phục các hư hỏng trên tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, qua công tác theo dõi, quản lý và phản ánh của cử tri, chính quyền địa phương, trên tuyến tồn tại nhiều hư hỏng ảnh hưởng đến chất lượng khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các hư hỏng chủ yếu gồm mặt đường hằn lún vệt bánh xe, nứt vỡ cục bộ, vạch kẻ đường mờ; hệ dầm thép cầu Bến Thủy hư hỏng nặng; đường dẫn hai đầu cầu Hưng Thịnh, cầu Gãy và cầu Trạm Bơm lún lõm nghiêm trọng. Việc tạm dừng thu phí nhằm yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác bảo trì, khắc phục hư hỏng, bảo đảm điều kiện khai thác an toàn. Trong thời gian tạm dừng thu phí 30 ngày, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phải khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, kinh phí để sửa chữa, khắc phục dứt điểm các hư hỏng.