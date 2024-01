Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào phòng cháy chữa cháy

Tại buổi tọa đàm chủ đề “Phòng cháy, chữa cháy nhà cao tầng, khu công nghiệp” do Ban Chuyên đề Công an TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.HCM tổ chức mới đây, nhiều ý kiến nêu lên những khó khăn trong công tác PCCC, trong đó có vấn đề về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, lối thoát nạn, điều kiện ngăn cháy, bố trí mặt bằng, phương tiện PCCC...

Các chuyên gia công nghệ cũng cho rằng, ứng dụng công nghệ, đưa AI vào PCCC chính là giải pháp “đi tắt đón đầu” hiệu quả góp phần giải quyết những tồn đọng lâu nay trong PCCC, đồng thời mở thêm phương cách tiên tiến, hữu ích cho công tác này.

Ứng dụng AI vào phần mềm cảnh báo sớm cháy nổ mang lại nhiều tính năng hữu ích cho người dùng (Ảnh: VinaAI)

Ông Bùi Duy Khánh, Chủ tịch HĐQT Công ty VinaAI (TP.HCM) cho biết hơn 5 năm trước ông và các cộng sự đã nung nấu ý tưởng về ứng dụng AI cảnh báo an ninh, an toàn, PCCC, hạn chế kẹt xe... Tuy nhiên lúc bấy giờ hạ tầng, nền tảng công nghệ còn yếu, chưa cho phép bắt tay vào triển khai mạnh mẽ.

Những năm gần đây, sự phát triển của các mạng di động 4G, 5G, Internet vạn vật (IoT)… đã tạo nền tảng, thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ mạnh dạn hơn trong việc đầu tư nghiên cứu sản xuất các phần mềm ứng dụng. Trong lĩnh vực PCCC, VinaAI đã cho ra đời “Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo cảnh báo sớm nguy cơ bùng phát cháy, nổ”, vừa được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận.

Theo ông Bùi Duy Khánh, phần mềm này có thể lắp đặt ở kho hàng, bãi xe, căn hộ, trường học, khách sạn…, không cần thiết phải theo dõi camera 24/7 mà hệ thống App sẽ thông báo tới smartphone, tivi, laptop…của người dùng.

“Khi phát hiện có sự cố khói, cháy, hay chập tia lửa điện bất thường thì lập tức phần mềm sẽ đánh giá và cho kết luận có nguy cơ xảy ra cháy hay mới bùng phát ban đầu. Sau đó cảnh báo về điện thoại, về màn hình cho chủ nhà, hoặc người quản lý kho, xưởng, hay khu vực đó để họ có thể kịp thời ứng phó ngay từ ban đầu” - ông Bùi Duy Khánh nói.

Phần mềm AI cảnh báo sớm khói lửa phù hợp lắp đặt ở các căn hộ chung cư, bãi xe, kho hàng, trường học hay khách sạn (Ảnh: M.V)

Được lập trình, tính toán khoa học, tỉ mỉ, phần mềm ứng dụng AI này đưa ra cảnh báo sớm nhất sau khi phân tích, đánh giá hình ảnh, video thu nhận theo thời gian thực từ hệ thống camera được lắp đặt tại vị trí cần phòng ngừa. Tất cả hình ảnh, dữ liệu được lưu ở máy chủ, dễ dàng trích xuất khi cần thiết. Việc phát hiện sớm ngay khi sự cố giúp kịp thời ứng phó, sơ tán người và tài sản trong khoảng thời gian “vàng”. Lực lượng tại chỗ có thể khống chế, hạn chế đám cháy bùng phát rộng trong khi chờ lực lượng PCCC, cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp có mặt xử lý.

Được biết trước đó, doanh nghiệp này cũng đã thành công với phần mềm quản lý vận tải đối với xe container, quản lý máy in, cảnh báo an ninh, an toàn, chống đột nhập, hạn chế kẹt xe... ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.

Ông Nguyễn Văn Mạnh ở TP. Thủ Đức, đã lắp đặt phần mềm ứng dụng AI cảnh báo sớm khói, lửa cho rằng: ứng dụng AI trong PCCC là sáng tạo rất hữu ích, dễ cài đặt, phần mềm đã tạo sự yên tâm hơn mỗi khi ra khỏi nhà hoặc khi cần quản lý theo dõi từ xa.

“Nhờ lắp đặt phần mềm này chúng tôi đã giải quyết được rất nhiều công đoạn, tiết kiệm chi phí hơn và yên tâm hơn trong việc quản lý kho, xưởng rộng gần 2.000 m2. Tới đây, chúng tôi sẽ cho lắp đặt thêm tại một số cơ sở để tích hợp với hệ thống camera có sẵn, qua đó tăng cường hơn việc PCCC cho hoạt động sản xuất kinh doanh” - ông Nguyễn Văn Mạnh nói.

Tại TP.HCM, từ khi chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP.HCM giai đoạn 2020-2030” được UBND TP phê duyệt đã góp phần phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn thành phố, đẩy mạnh việc chuyển đổi, ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6) cũng như phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT) và Đề án xây dựng hạ tầng phục vụ hệ sinh thái nghiên cứu và ứng dụng AI.

Những điều kiện này chính là nền tảng thuận lợi thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ tham gia mạnh mẽ hơn vào việc nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết những vấn đề thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội.