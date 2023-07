Ứng phó với bão số 1: Các tỉnh Bắc Bộ triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống

Quảng Ninh không chủ quan trước diễn biến của bão số 1

PV Tiến Cường/VOV-Đông Bắc đưa tin, đến thời điểm này, hơn 700 tàu thuyền đã neo đậu an toàn tại khu vực cảng Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Ngoài các phương tiện của người dân địa phương, tàu của các ngư dân Thái Bình, Nam Định… cũng về đây tránh trú bão. Ông Lê Quý Trọng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề Cá huyện Hải Hà cho biết, tại khu vực này có 3 âu tàu và 2 bến phụ. Hiện các tàu được kết bè theo từng lớp, 1 tàu chỉ có 1 người trực và khi bão đổ bộ, tất cả ngư dân phải lên bờ.

Các tàu thuyền neo đậu tránh trú bão tại cảng Đường Hoa, huyện Hải Hà

“Trước khi nhận được thông tin cơn bão số 1 hình thành trên Biển Đông thì Nghiệp đoàn nghề cá đã thông báo và nắm bắt tình hình diễn biến của cơn bão số 1 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và vận động tất cả bà con ngư dân huyện Hải Hà về nơi neo đậu an toàn. Có một số bà con ngư dân các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Phòng đều về đây tránh trú bão", ông Trọng cho hay.

Huyện Hải Hà đã thành lập Ban chỉ đạo, ứng trực 24h/24h, nắm chắc từng địa bàn, phương tiện, con người, hộ nuôi trồng thủy hải sản. Đặc biệt, 36 hộ nuôi trồng thủy sản ở đảo Cái Chiên và những hộ nuôi ven bờ đều được lên bờ an toàn. Huyện Hải Hà đã sẵn sàng những phương án tốt nhất để phòng chống cơn bão số 1.

"Chúng tôi biết là cơn bão số 1 có diễn biến hết sức phức tạp, khi vào bờ nâng cấp độ rất mạnh nên chúng tôi đã họp Ban Chỉ đạo để triển khai đến tất cả các xã, thị trấn trên toàn địa bàn. Bố trí ứng trực 24/24 để đảm bảo nắm chắc địa bàn, bám sát địa bàn đến từng phương tiện, từng hộ nuôi trồng thủy sản để đảm bảo trước khi bão vào kiểm soát được toàn bộ. Đến thời điểm này toàn bộ tàu thuyền của huyện đã vào nơi tránh trú bão an toàn", ông Hồ Đức Quang, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh nói.

Hồ chứa nước Tràng Vinh, TP Móng Cái cũng có phương án xả nước nếu lũ dâng cao

Tại thành phố Móng Cái, do nhiều năm qua không có cơn bão lớn nào nên lo ngại nhất là tâm lý chủ quan của người dân. Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư thành ủy Móng Cái cho biết: Tp. Móng Cái đã lập các tổ công tác đi kiểm tra các địa bàn xung yếu, tất cả các xã, phường tuyên truyền bằng xe lưu động.

“Khu vực ngoài biển cũng như hai đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực sáng nay giao cho đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đi kiểm tra tất cả các phương án phòng chống bão. Đến 15 giờ chiều nay tất cả người dân trên các lồng bè đã lên bờ. Lo nhất ở ở Móng Cái là lũ thượng nguồn đó là lũ sông Ka Long. Tại khu vực biên giới một số cột mốc bị ảnh hưởng từ trận mưa trước chúng tôi đã cho gia cố. Đã có phương án di dời người dân tại các điểm có nguy cơ sạt lở đã cho di dời. Sáng nay đã xả bớt nước hồ đập để đảm bảo an toàn hồ đập", ông Nam nói.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đánh giá cao công tác chủ động của các địa phương trên địa bàn tỉnh

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương ở khu vực miền Đông. Đây là những nơi dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 1.

“Cơn bão số 1 là cơn bão đầu tiên của năm nay, việc chỉ đạo chung là phòng chống, ngoài ra còn rà soát các phương án của các địa phương. Qua kiểm tra, trước mắt chúng tôi khá yên tâm vì các nơi đều chủ động trong việc thực hiện các phương án. Tiếp theo không thể chủ quan mà phải vận hành được các phương án này, đảm bảo thích ứng trong mọi tình huống xảy ra”, ông Diện cho biết thêm.

Bắc Kạn, Cao Bằng sẵn sàng di dời hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo PV Công Luận/VOV-Đông Bắc, các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng được xác định trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1. Hiện các địa phương này đã sẵn sàng phương án di dời hàng trăm hộ dân trong vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở khi tình huống cấp bách xảy ra.

Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng có hàng trăm hộ dân nằm ở khu vực có nguy cơ cao và rất cao ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở đất

Tỉnh Cao Bằng có hơn 100 hộ dân nằm trong khu vực ven sông, suối bị ảnh hưởng do lũ; hơn 700 hộ có nguy cơ bị ngập úng và hơn 800 hộ trong vùng nguy cơ sạt lở đất, đá, lũ quét. Thống kê trước mắt, khoảng 140 hộ cần phải sơ tán khi có thiên tai xảy ra. Hiện các phương án di dời trong tình huống khẩn cấp cho từng khu vực được các địa phương chuẩn bị. Các khu vực nhà tránh trú, điểm sơ tán ở Cao Bằng đủ sức chứa cho hơn 33.400 người trong tình huống cấp bách. Đồng thời, gần 49 nghìn người gồm công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ… sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Còn tại Bắc Kạn, địa phương này cũng xác định sẽ có khoảng 2.300 hộ nằm trong khu vực ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, trong đó có 210 hộ nằm trong diện nguy cơ rất cao. UBND tỉnh Bắc Kạn có công điện yêu cầu các đơn vị sở, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ. Đặc biệt là phải có phương án ứng phó tại chỗ cho tình huống mưa lũ gây cô lập cục bộ.

“Với dự báo lượng mưa lớn có thể từ 250mm trở lên trên địa bàn tỉnh, cùng địa hình độ dốc cao, chia cắt sẽ tạo nguy cơ lũ ống, lũ quét và thứ hai là sạt lở đất. Chúng tôi yêu cầu từng địa phương phải có phương án, kịch bản cụ thể để di dời các hộ dân của địa phương đó sao cho phù hợp nhất cho từng khu vực theo phương án đã định. Có thể tận dụng hội trường UBND các xã, các trường học hoặc các khu vực nhà xây kiên cố, an toàn…”, ông Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Kạn cho biết thêm.

Hải Dương có nguy cơ ngập úng hơn 21.000 ha lúa vụ mới khi bão số 1 đổ bộ

CTV Linh Giang/VOV-Đông Bắc đưa tin, đến ngày 15/7, tỉnh Hải Dương đã gieo cấy hơn 52.000 ha lúa mùa, đạt 97,3% kế hoạch. Trong đó, khoảng 32.000 ha lúa mùa sớm, phần còn lại là diện tích lúa mới cấy và gieo vãi. Mưa lớn cục bộ, kéo dài khi bão số 1 đổ bộ thì nguy cơ thiệt hại là rất lớn... Ngoài ra, tỉnh Hải Dương có khoảng 6.700 ha diện tích rau màu hè thu đã trồng và một số diện tích cây ăn quả như ổi, cây cam, chuối ở đồng bằng có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu mưa úng kéo dài.

Mực nước ở các đê điều của Hải Dương đang trong tầm kiểm soát và ở ngưỡng quy định

Để chủ động ứng phó với mưa lớn do bão số 1 gây ra, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương đã chủ động triển khai thực hiện các phương án phòng chống bão, ngập úng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

“Cơn bão số 1 xuất hiện đúng vào lúc diện tích lúa của tỉnh Hải Dương mới cấy. Công ty đã chủ động toàn bộ về máy móc, thiết bị công trình đảm bảo được tu sửa và sẵn sàng phục vụ. Tập trung chỉ đạo tháo tất cả các cống trong điều kiện cho phép; tất cả ở các trạm bơm tiêu đã được đóng điện đầy đủ”, ông Nguyễn Văn Bột, Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương cho biết.

Các đơn vị cũng đã tuyên truyền, vận động người dân chủ động có phương án chống úng cho diện tích cây rau màu vụ hè thu, vụ đông sớm ở khu vực thấp trũng, các khu vực nuôi trồng thủy sản tập trung, các cơ sở nuôi cá lồng trên sông, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên bãi sông và các công trình, nhà cửa, kho tàng... xung yếu; 30 công trình đê điều trọng điểm, 41 vị trí xung yếu đê, kè, cống đã được UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và phê duyệt các phương án bảo vệ trọng điểm theo phương châm "bốn tại chỗ". Toàn tỉnh Hải Dương cũng đã huy động gần 150.000 người tham gia vào các lực lượng sẵn sàng ứng phó lụt bão.

Nhiều công trình phòng chống thiên tai của các đơn vị ngành than đã đưa vào hoạt động đảm bảo ổn định từ đầu tháng 6

Khẩn trương ứng phó bão số 1 tại các hầm lò, bãi thải

PV Trường Giang/VOV-Đông Bắc thông tin, trong sáng 17/7, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 1 tại 2 vùng sản xuất than Đông Triều – Uông Bí và Cẩm Phả - Hòn Gai, các khu vực được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Khảo sát tại bãi thải Đông Cao Sơn (TP Cẩm Phả) – nơi từng xảy ra sự cố sạt lở, ngập úng khu dân cư nghiêm trọng mùa mưa bão năm 2015, ông Đỗ Thiện Bằng, Phó trưởng Ban Môi trường TKV cho biết, hiện tất cả các bờ tầng đảm bảo ổn định, các bờ be chắn phía ngoài tầng thải đảm bảo chiều cao đúng như quy định, phía trong sườn tầng có 1 vài vị trí lâu ngày có sự xô lệch nhưng cũng nằm trong giới hạn kiểm soát được, không có nguy cơ sạt lở. Các suối thoát nước trên địa bàn đã nạo vét 16/29 tuyến suối, đến thời điểm này đảm bảo thông thoát hết, không có nguy cơ ngập úng.

Hiện TKV đã có công điện yêu cầu các đơn vị ứng trực 24/24, tập trung bảo vệ những vị trí xung yếu, phòng chống sạt lở tại các bãi thải, nạo vét tiêu thoát nước chống ngập úng mỏ hầm lò, lộ thiên và khu vực dân cư xung quanh. Riêng các khu vực bãi thải trọng yếu Bàng Nâu, Đông Cao Sơn, Nam Khe Tam – Dương Huy… tăng cường bố trí thiết bị và nhân lực trực để ứng phó mưa lớn, chia tách nước không để chảy qua sườn tầng thải, tránh trôi lấp đất đá xuống hạ du.

Các khu vực trọng yếu, đặc biệt là các bãi thải đang được tăng cường rà soát và kiểm tra khi có thông tin về bão số 1

Đến chiều nay, các điểm trọng yếu cơ bản nằm trong trạng thái an toàn, ổn định. Để đảm bảo an toàn, các mỏ lộ thiên sẽ dừng sản xuất khi mưa lớn, rút các thiết bị lên vị trí an toàn, củng cố hệ thống máy bơm để thoát nước bề mặt, phòng tránh sạt lở và ngập moong… Các mỏ hầm lò vẫn duy trì sản xuất, đồng thời tăng cường kiểm tra, củng cố hệ thống bơm thoát nước, hệ thống cung cấp điện, máy phát điện dự phòng đảm bảo sẵn sàng phát điện nếu sự cố mất điện xảy ra, đảm bảo dự trữ than cho các nhà máy nhiệt điện…

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các đơn vị ngành than chủ động phương châm “3 trước” và “4 tại chỗ”, phối hợp các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán người và thiết bị kịp thời, đặc biệt là các hộ dân đang GPMB thuộc tổ 1, khu 13, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả. Công tác kiểm tra sẽ được tiến hành liên tục để ứng phó các tình huống phát sinh khi bão số 1 đổ bộ và hoàn lưu gây mưa kéo dài, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

Yên Bái tuyên truyền cho nhân dân không ngủ trên nương, đề phòng lũ quét, sạt lở, đất, đá

PV Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc thông tin, trong công điện gửi các ngành, địa phương ngày 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã yêu cầu bố trí lực lượng trực, canh gác tại các vị trí ngầm, tràn, đường qua suối để hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn. Cấm người đi vớt củi, lội qua, đánh bắt cá... trên các sông suối khi đang có lũ. Đặc biệt trong các ngày mưa, lũ, các địa phương tuyên truyền cho nhân dân không ngủ trên lán nương để đề phòng lũ quét, sạt lở, đất, đá gây thiệt hại về người.

UBND tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu các địa phương tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân...

Ông Trần Anh Văn, Phó Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết: “Công tác quan trọng nhất là phải cảnh báo đến người dân. Tỉnh đã có những công điện cho các địa phương về công tác ứng phó. Khi mà nhận được những cảnh báo về diễn biến thời tiết phức tạp của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh thì huyện và xã truyền tải toàn bộ thông tin cảnh báo xuống các thôn để thông báo đến người dân để người dân nắm được”.

Hàng nghìn cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang sẵn sàng ứng trực bão số 1

Theo PV Vũ Miền/VOV-Đông Bắc, từ tối 16/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắn 24 quả pháo hiệu báo bão tại đảo Cô Tô và Cảng cửa khẩu Vạn Gia, thành phố Móng Cái. Tối 17/7, lực lượng Biên phòng tiếp tục bắn pháo hiệu kêu gọi để ngư dân về tránh bão.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắn 24 quả pháo hiệu báo bão số 1 tại đảo Cô Tô và Cảng Vạn Gia

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng hơn 60 xe ô tô các loại, tàu, xuồng thường trực chống bão. Theo kế hoạch hiệp đồng, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và gần trăm phương tiện, xe đặc chủng sẵn sàng triển khai ngay khi có yêu cầu, nhất là các địa phương có biển và tàu thuyền trên vịnh Hạ Long.

Tại thành phố Hạ Long, địa phương có nhiều điểm tránh trú bão lớn nhất tỉnh Quảng Ninh cũng có các phương án phòng chống bão số 1.

"Sáng nay, UBND thành phố đã tổ chức lực lượng kiểm tra các hoạt động tránh trú bão và di chuyển của các phương tiện đang hoạt động trên vịnh Hạ Long. Chúng tôi có 9 điểm neo đậu ở vùng lõi vịnh Hạ Long và ven bờ cột 3, 5,8. Chúng tôi đã thông tin hơn 600 phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn", ông Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long cho biết.

Tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn - 1 trong 4 sân bay dự kiến bị ảnh hưởng bởi bão số 1 cũng bố trí lực lượng trực 24/24h và phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu hộ huyện Vân Đồn để có cơ sở cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay và tăng cường công tác phối hợp. Ngày 18/7, sân bay đón 2 chuyến đến và 2 chuyến đi TP Cần Thơ và TP.HCM. Trong trường hợp bão ảnh hưởng mạnh, sân bay sẽ phối hợp với hãng bay và cơ quan chức năng để có phương án điều chỉnh lịch bay khi thời tiết ổn định trở lại.

Quảng Ninh cũng sẽ cấm cầu Bãi Cháy khi bão đổ bộ khi gió cấp 6 trở lên. Các lực lượng chức năng sẽ bố trí phương tiện đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển.

Toàn tỉnh Lạng Sơn đã huy động 38.000 người tham gia lực lượng ứng phó với bão số 1 hơn gồm quân đội, công an, biên phòng, lực lượng xung kích, chuẩn bị 92 xuồng máy, thuyền máy, hơn 340 nhà bạt, máy phát điện, 8000 phao tròn… Qua thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Lạng Sơn có khoảng 140 điểm có nguy cơ cao về sạt lở đất và lũ quét.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố chủ động kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, chủ động sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.