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Va chạm giữa xe đầu kéo và xe đạp điện, một nữ sinh tử vong

Thứ Bảy, 15:32, 25/07/2026
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VOV.VN - Vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe đạp điện trên tuyến đường gần bến số 1 cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) khiến một nữ sinh tử vong, một em khác bị thương.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 22h40 ngày 24/7 trên tuyến đường đến bến cảng Vũng Áng, thuộc địa phận phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

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Hiện trường vụ tai nạn. 

Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo mang biển số Lào do tài xế Phan Thanh Q. (SN 1972, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 12C theo hướng từ Cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Trị) về cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh).

Khi đến đoạn đường gần khu vực bến số 1 cảng Vũng Áng, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Chu Thị Thanh T. (SN 2011) điều khiển, chở theo em Lê Thị Phi Y. (SN 2011, cùng trú tổ dân phố Hải Phong 1, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh).

Vụ va chạm khiến em Chu Thị Thanh T. tử vong tại chỗ, em Lê Thị Phi Y. bị thương và được đưa đi cấp cứu. Chiếc xe đạp điện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, phục vụ công tác khám nghiệm. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
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