Bắt giam tài xế xe đầu kéo tông taxi, 2 người tử vong

Chủ Nhật, 17:40, 10/05/2026
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe đầu kéo chở cát gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải chở cát gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

bat giam tai xe xe dau keo tong taxi, 2 nguoi tu vong hinh anh 1
Tài xế bị khởi tố. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 4h ngày 24/4, tài xế Phạm Thương Tâm (SN 1991, trú tại thôn 8, xã Hòa Sơn) điều khiển xe đầu kéo mang BKS 29E – 219.24, kéo theo rơ-moóc BKS 29RM – 024.85 chở cát xây dựng, lưu thông trên đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột theo hướng đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến đoạn giao với Tỉnh lộ 2, do đường vắng, tài xế không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên va chạm với xe taxi mang BKS 50H – 473.34 do anh T.Đ.T (SN 1995, trú tại xã Ea Na) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Krông Ana đi phường Thành Nhất.

bat giam tai xe xe dau keo tong taxi, 2 nguoi tu vong hinh anh 2
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CACC)

Cú tông mạnh khiến hành khách trên taxi là ông L.V.D (SN 1964, trú tại thôn Yên Định, xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa) tử vong tại chỗ.

Tài xế taxi bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Vụ tai nạn cũng khiến cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ô tô tải va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Bắc - Nam ở Quảng Trị, 1 người chết

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe đầu kéo vừa xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Trị làm 1 người chết, 1 người bị thương.

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe đầu kéo vừa xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Trị làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Xử phạt xe ô tô đầu kéo hơn 100 triệu đồng vì nhiều lỗi nghiêm trọng

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa lập biên bản xử phạt xử phạt hơn 100 triệu đồng một xe ô tô đầu kéo vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng trên cao tốc.

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa lập biên bản xử phạt xử phạt hơn 100 triệu đồng một xe ô tô đầu kéo vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng trên cao tốc.

Cháy xe đầu kéo trên Vành đai 3 trên cao, khói đen cuồn cuộn

VOV.VN - Ô tô đầu kéo đang di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao, khi đến đoạn số 151 Nguyễn Xiển thì bất ngờ bốc cháy từ gầm xe, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

VOV.VN - Ô tô đầu kéo đang di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao, khi đến đoạn số 151 Nguyễn Xiển thì bất ngờ bốc cháy từ gầm xe, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

