Va chạm với xe tải, một sĩ quan công an tỉnh Đăk Nông tử vong

Hôm nay (13/11), Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R'Lấp xác nhận, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 cán bộ công an tử vong.

Theo đó, khoảng 11 giờ đêm ngày 12/10, anh Hà Xuân Hải (SN 1997, trú xã Đắk Wer, huyện Đắk R'Lấp) điều khiển xe gắn máy mang biên kiểm soát 48 F314949 lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Đắk Nông - Bình Phước.

Khi đang lưu thông đến địa phận tổ 6, Thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông) thì xảy ra va chạm với xe tải đang chạy cùng chiều, chưa rõ danh tính tài xế. Vụ tai nạn khiến anh Hà Xuân Hải tử vong tại chỗ. Phương tiện bị hư hỏng nặng.

Được biết, nạn nhân là cán bộ công an chính quy, vừa tốt nghiệp đại học, được Công an tỉnh Đắk Nông phân công về tăng cường tại Công an xã Đắk Ru, huyện Đăk Rlấp gần 2 tháng nay.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.