中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vẫn còn 34 triệu số thuê bao di động chưa xác nhận chính chủ

Thứ Tư, 15:53, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Còn gần 34 triệu thuê bao di động chưa đối soát, xác nhận thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư qua VNeID. Cơ quan quản lý đề nghị người dùng khẩn trương kiểm tra, cập nhật để bảo đảm quyền lợi, đồng thời góp phần làm sạch dữ liệu thuê bao và hạn chế SIM rác.

60 triệu thuê bao đã xác thực thông tin chính chủ

Thông tin tại họp báo thường kỳ chiều 29/4 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Anh Cương cho biết, hiện đã có khoảng 60 triệu thuê bao được xác thực thông tin chính chủ thành công. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa được đối soát, xác nhận trạng thái thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNeID.

Cơ quan quản lý đề nghị người dân khẩn trương kiểm tra, cập nhật và xác thực thông tin thuê bao để bảo đảm quyền lợi khi sử dụng dịch vụ, đồng thời góp phần làm sạch dữ liệu thuê bao, hạn chế sim rác và các hành vi vi phạm trên không gian số.

Theo ông Nguyễn Anh Cương, thông tin thuê bao trước đây được kê khai tương đối đầy đủ, nhưng sau nhiều năm phát triển vẫn còn sai lệch, thiếu chính xác hoặc chưa được chuẩn hóa. Từ năm 2023, cơ quan quản lý phối hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư triển khai tổng rà soát trên diện rộng, làm sạch khoảng 120 triệu thuê bao di động, bảo đảm mỗi số điện thoại gắn với giấy tờ hợp pháp và được đối soát với dữ liệu dân cư.

Qua rà soát, hệ thống phát hiện khoảng 17 triệu thông tin thuê bao không chính xác, trong đó 6 triệu thuê bao đã bị yêu cầu dừng dịch vụ do không chuẩn hóa. Đây là bước nền tảng để xây dựng cơ sở dữ liệu thuê bao sạch, minh bạch và chính xác hơn.

Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ

Bước tiếp theo, cơ quan quản lý cung cấp công cụ để người dân tự kiểm tra các số điện thoại đứng tên mình trên các mạng viễn thông, chủ động xác nhận số đang sử dụng hoặc từ chối, thu hồi số không còn dùng. Theo Luật Viễn thông 2023, người dùng chịu trách nhiệm với các thuê bao đã xác nhận, nên việc rà soát nhằm bảo đảm quyền lợi và tránh bị liên đới.

Từ ngày 15/4/2026, các doanh nghiệp viễn thông bắt đầu đồng bộ dữ liệu; đến nay hơn 95 triệu thuê bao đã được cập nhật, song vẫn còn hàng chục triệu thuê bao cần xác nhận. Việc đối chiếu tiếp tục đến ít nhất 15/6 để hoàn thiện cơ sở dữ liệu thuê bao chuẩn hóa, tăng minh bạch thị trường và hỗ trợ ngăn chặn SIM rác, lừa đảo.

Ông Nguyễn Anh Cương - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông

Ông Cương cũng cho biết thêm, Việt Nam có 110,5 triệu thuê bao Internet băng rộng di động; 85,8% hộ gia đình dùng cáp quang; IPv6 đạt 65%; tên miền “.vn” đạt 690.436, tăng 5,3%. Bộ KH&CN đã hoàn thiện kế hoạch 5G đến 2030, tiếp tục xử lý vùng lõm sóng và siết quản lý SIM rác.

Tháng 4/2026, doanh thu công nghiệp công nghệ số ước 622.402 tỷ đồng, tăng 38%; xuất khẩu đạt 20,296 triệu USD; lợi nhuận sau thuế 44.491 tỷ đồng; nộp ngân sách 8.228 tỷ đồng, với khoảng 80.052 doanh nghiệp hoạt động; đồng thời ký hợp tác với KFabless phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Doanh thu bưu chính đạt 7.900 tỷ đồng, 480 triệu bưu gửi; tiếp nhận 13.802 đơn sở hữu công nghiệp, cấp 6.356 văn bằng; thẩm định 39 dự thảo tiêu chuẩn, duy trì 51 chuẩn đo lường và triển khai 222 cuộc đánh giá. Các chỉ số hạ tầng số, công nghiệp công nghệ số và quản lý chuyên ngành tiếp tục tăng trưởng tích cực.Tại buổi họp báo, Bộ KH&CN cũng đã thông tin về kết quả công tác quản lý nhà nước tháng 4/2026.

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển

Tháng 4/2026, Bộ KH&CN tham mưu Chính phủ ban hành 4 Nghị định, trình Thủ tướng 6 Quyết định và ban hành 13 Thông tư, thể hiện quyết tâm hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ phát triển. Các văn bản tập trung vào đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật, quản lý thuê bao viễn thông, phát triển thị trường KH&CN và mở rộng thị trường Halal. Việc đẩy mạnh xây dựng thể chế giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nâng cao hiệu lực quản lý và tạo nền tảng triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển tích cực

Hoạt động KH&CN ghi nhận nhiều kết quả tích cực với 168.507 lượt tải bài toàn văn từ cơ sở dữ liệu quốc tế và 2.761 bài công bố quốc tế, tập trung ở các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học máy tính, toán học, y học, môi trường, nông nghiệp. Hiện có 589 nhiệm vụ KH&CN đang triển khai, 190 nhiệm vụ đã ứng dụng thực tiễn; Bộ cấp 101 giấy chứng nhận đăng ký kết quả, 59 giấy chứng nhận tổ chức KH&CN, 10 mã ISSN; kinh phí cấp và thanh toán trên 100 tỷ đồng.

Bộ KH&CN đang xây dựng danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược gắn với các bài toán lớn của quốc gia, đồng thời hoàn thiện đề án khai thác không gian vũ trụ và tái cấu trúc chương trình KH&CN giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực có khả năng bứt phá như AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới và công nghệ không gian, đồng thời đổi mới cơ chế quản lý, gắn nghiên cứu với nhu cầu thị trường.

Nhà mạng cảnh báo 4 nhóm khách hàng cần cập nhật thông tin ngay

VOV.VN - Thông tư 08 quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2026. Các nhà mạng đang liên tục phát đi khuyến cáo người dùng nhanh chóng rà soát và chủ động cập nhật thông tin thuê bao để tránh bị gián đoạn liên lạc.

 

Chung Thủy/VOV.VN
Tag: thuê bao di động xác nhận chính chủ vneid làm sạch dữ liệu thuê bao
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gần 50.000 điểm hỗ trợ khách hàng Viettel xác thực thông tin thuê bao
Gần 50.000 điểm hỗ trợ khách hàng Viettel xác thực thông tin thuê bao

VOV.VN - Với quyết tâm mọi khách hàng đều được hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trước thời hạn khóa SIM theo Thông tư 08, Viettel Telecom cho biết toàn hệ thống sẽ không nghỉ lễ, tăng cường tối đa nhân lực để giúp khách hàng xác thực thông tin ở bất cứ nơi đâu.

Gần 50.000 điểm hỗ trợ khách hàng Viettel xác thực thông tin thuê bao

Gần 50.000 điểm hỗ trợ khách hàng Viettel xác thực thông tin thuê bao

VOV.VN - Với quyết tâm mọi khách hàng đều được hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trước thời hạn khóa SIM theo Thông tư 08, Viettel Telecom cho biết toàn hệ thống sẽ không nghỉ lễ, tăng cường tối đa nhân lực để giúp khách hàng xác thực thông tin ở bất cứ nơi đâu.

Viettel hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao nhanh chóng, thuận tiện
Viettel hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao nhanh chóng, thuận tiện

VOV.VN - Chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ, triển khai lực lượng hỗ trợ rộng khắp và mở rộng nhiều điểm phục vụ trên toàn quốc, Viettel đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo quy định, bảo vệ SIM chính chủ và hạn chế nguy cơ gián đoạn liên lạc.

Viettel hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao nhanh chóng, thuận tiện

Viettel hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao nhanh chóng, thuận tiện

VOV.VN - Chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ, triển khai lực lượng hỗ trợ rộng khắp và mở rộng nhiều điểm phục vụ trên toàn quốc, Viettel đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo quy định, bảo vệ SIM chính chủ và hạn chế nguy cơ gián đoạn liên lạc.

Viettel hỗ trợ khách hàng đổi eSIM online miễn phí
Viettel hỗ trợ khách hàng đổi eSIM online miễn phí

VOV.VN - Từ ngày 1/12, Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai chương trình miễn phí khi khách hàng đổi từ sim vật lý sang sử dụng eSIM trên kênh online.

Viettel hỗ trợ khách hàng đổi eSIM online miễn phí

Viettel hỗ trợ khách hàng đổi eSIM online miễn phí

VOV.VN - Từ ngày 1/12, Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai chương trình miễn phí khi khách hàng đổi từ sim vật lý sang sử dụng eSIM trên kênh online.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục