Vẫn còn 34 triệu số thuê bao di động chưa xác nhận chính chủ

60 triệu thuê bao đã xác thực thông tin chính chủ

Thông tin tại họp báo thường kỳ chiều 29/4 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Anh Cương cho biết, hiện đã có khoảng 60 triệu thuê bao được xác thực thông tin chính chủ thành công. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa được đối soát, xác nhận trạng thái thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNeID.

Cơ quan quản lý đề nghị người dân khẩn trương kiểm tra, cập nhật và xác thực thông tin thuê bao để bảo đảm quyền lợi khi sử dụng dịch vụ, đồng thời góp phần làm sạch dữ liệu thuê bao, hạn chế sim rác và các hành vi vi phạm trên không gian số.

Theo ông Nguyễn Anh Cương, thông tin thuê bao trước đây được kê khai tương đối đầy đủ, nhưng sau nhiều năm phát triển vẫn còn sai lệch, thiếu chính xác hoặc chưa được chuẩn hóa. Từ năm 2023, cơ quan quản lý phối hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư triển khai tổng rà soát trên diện rộng, làm sạch khoảng 120 triệu thuê bao di động, bảo đảm mỗi số điện thoại gắn với giấy tờ hợp pháp và được đối soát với dữ liệu dân cư.

Qua rà soát, hệ thống phát hiện khoảng 17 triệu thông tin thuê bao không chính xác, trong đó 6 triệu thuê bao đã bị yêu cầu dừng dịch vụ do không chuẩn hóa. Đây là bước nền tảng để xây dựng cơ sở dữ liệu thuê bao sạch, minh bạch và chính xác hơn.

Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ

Bước tiếp theo, cơ quan quản lý cung cấp công cụ để người dân tự kiểm tra các số điện thoại đứng tên mình trên các mạng viễn thông, chủ động xác nhận số đang sử dụng hoặc từ chối, thu hồi số không còn dùng. Theo Luật Viễn thông 2023, người dùng chịu trách nhiệm với các thuê bao đã xác nhận, nên việc rà soát nhằm bảo đảm quyền lợi và tránh bị liên đới.

Từ ngày 15/4/2026, các doanh nghiệp viễn thông bắt đầu đồng bộ dữ liệu; đến nay hơn 95 triệu thuê bao đã được cập nhật, song vẫn còn hàng chục triệu thuê bao cần xác nhận. Việc đối chiếu tiếp tục đến ít nhất 15/6 để hoàn thiện cơ sở dữ liệu thuê bao chuẩn hóa, tăng minh bạch thị trường và hỗ trợ ngăn chặn SIM rác, lừa đảo.

Ông Nguyễn Anh Cương - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông

Ông Cương cũng cho biết thêm, Việt Nam có 110,5 triệu thuê bao Internet băng rộng di động; 85,8% hộ gia đình dùng cáp quang; IPv6 đạt 65%; tên miền “.vn” đạt 690.436, tăng 5,3%. Bộ KH&CN đã hoàn thiện kế hoạch 5G đến 2030, tiếp tục xử lý vùng lõm sóng và siết quản lý SIM rác.

Tháng 4/2026, doanh thu công nghiệp công nghệ số ước 622.402 tỷ đồng, tăng 38%; xuất khẩu đạt 20,296 triệu USD; lợi nhuận sau thuế 44.491 tỷ đồng; nộp ngân sách 8.228 tỷ đồng, với khoảng 80.052 doanh nghiệp hoạt động; đồng thời ký hợp tác với KFabless phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Doanh thu bưu chính đạt 7.900 tỷ đồng, 480 triệu bưu gửi; tiếp nhận 13.802 đơn sở hữu công nghiệp, cấp 6.356 văn bằng; thẩm định 39 dự thảo tiêu chuẩn, duy trì 51 chuẩn đo lường và triển khai 222 cuộc đánh giá. Các chỉ số hạ tầng số, công nghiệp công nghệ số và quản lý chuyên ngành tiếp tục tăng trưởng tích cực.Tại buổi họp báo, Bộ KH&CN cũng đã thông tin về kết quả công tác quản lý nhà nước tháng 4/2026.

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển

Tháng 4/2026, Bộ KH&CN tham mưu Chính phủ ban hành 4 Nghị định, trình Thủ tướng 6 Quyết định và ban hành 13 Thông tư, thể hiện quyết tâm hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ phát triển. Các văn bản tập trung vào đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật, quản lý thuê bao viễn thông, phát triển thị trường KH&CN và mở rộng thị trường Halal. Việc đẩy mạnh xây dựng thể chế giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nâng cao hiệu lực quản lý và tạo nền tảng triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển tích cực

Hoạt động KH&CN ghi nhận nhiều kết quả tích cực với 168.507 lượt tải bài toàn văn từ cơ sở dữ liệu quốc tế và 2.761 bài công bố quốc tế, tập trung ở các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học máy tính, toán học, y học, môi trường, nông nghiệp. Hiện có 589 nhiệm vụ KH&CN đang triển khai, 190 nhiệm vụ đã ứng dụng thực tiễn; Bộ cấp 101 giấy chứng nhận đăng ký kết quả, 59 giấy chứng nhận tổ chức KH&CN, 10 mã ISSN; kinh phí cấp và thanh toán trên 100 tỷ đồng.

Bộ KH&CN đang xây dựng danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược gắn với các bài toán lớn của quốc gia, đồng thời hoàn thiện đề án khai thác không gian vũ trụ và tái cấu trúc chương trình KH&CN giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực có khả năng bứt phá như AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới và công nghệ không gian, đồng thời đổi mới cơ chế quản lý, gắn nghiên cứu với nhu cầu thị trường.