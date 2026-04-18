“Vàng tặc” đào núi, mở đường, lắp camera ngang nhiên hoạt động ở miền núi Đà Nẵng

Tại khu vực miền núi Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ), lợi dụng địa hình phức tạp, các đối tượng ngang nhiên khai thác vàng trái phép, đặc biệt tại xã Thạnh Bình. Tại khu vực Hố Nước (thôn 5), nhiều điểm bị đào sâu xuyên núi. Các đối tượng đưa cả máy đào, gần 20 máy nổ cùng nhiều thiết bị đến khai thác vàng.

Hiện trường khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Nước, xã Thạnh Bình

Đối phó với các lực lượng chức năng, các đối tượng mở 2 tuyến đường, lắp camera tại đầu đường để cảnh giới. Tại khu lán trại, có hơn 30 người thường xuyên ăn ở, sinh hoạt tại chỗ.

Đưa xe cơ giới vào khai thác vàng trái phép

Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng cho biết, tình trạng này diễn ra từ lâu. Địa phương nhiều lần tổ chức truy quét, đẩy đuổi nhưng sau khi lực lượng kiểm tra rút đi, các đối tượng lại tiếp tục hoạt động.

Nhiều vị trí tại thôn 5, xã Thạnh Bình bị đào sâu vào núi để tìm vàng

“Các lực lượng của địa phương đã tích cực tổ chức nhiều đợt truy quét. Tuy nhiên, các đối tượng chủ yếu hoạt động nhỏ lẻ; khi lực lượng đến truy quét thì phần lớn bỏ chạy vào trong núi, và khi lực lượng rút đi thì các đối tượng lại tiếp tục hoạt động” - ông Dương Đức Lin thông tin.

Máy đào và hàng chục máy nổ được đưa vào rừng phục vụ khai thác vàng trái phép

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai lực lượng kiểm tra tại khu vực khai thác vàng trái phép ở thôn 5, xã Thạnh Bình.

Một hầm vàng vừa bị đào xuyên núi, dấu hiệu hoạt động khai thác trái phép vẫn còn mới

Lực lượng chức năng phát hiện 14 bao quặng khoảng 260 kg cùng nhiều máy móc bị chôn giấu; hiện trường còn có lán trại, máy đào. Qua xác minh ban đầu, một đối tượng địa phương đứng ra thuê người khai thác, chủ yếu hoạt động ban đêm. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.