Vấp ngã khi phụ cưa cây, chủ nhà ở Đồng Nai bị cây đè tử vong

Ngày 10/9, Công an xã Thiện Hưng, TP. Đồng Nai cùng lực lượng Công an TP. Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động thương tâm khiến một người tử vong.

Nạn nhân là ông N.V.K (38 tuổi, ngụ thôn Thanh Hòa, xã Thiện Hưng, TP. Đồng Nai).

Vườn cây nhà ông K.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông K. nhờ một số người quen đến hỗ trợ cưa cây, dọn dẹp lại khu vườn của gia đình.

Đến khoảng 9 giờ sáng, trong khi một người dùng máy cưa hạ gốc cây bạch đàn lớn, ông K. cùng hai người khác phối hợp dùng dây dù buộc vào cành để kéo, định hướng cho cây đổ.

Trong lúc cả nhóm đang kéo dây, ông K. tiến vào hỗ trợ nhưng không may vấp ngã ngửa ra sàn đất. Đúng lúc này, thân cây bạch đàn bất ngờ đổ ập xuống, đè trúng phần ngực khiến ông K. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin và tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định.