中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Về Lý Sơn dự Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa linh thiêng

Thứ Bảy, 23:11, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 2/5 (tức 16/3 âm lịch), tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, diễn ra Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Đây là nghi lễ tri ân Đội Hùng binh Hoàng Sa năm xưa và là dấu ấn văn hóa đặc biệt, khẳng định chủ quyền biển đảo và tạo sức hút mạnh mẽ cho du lịch địa phương

Tại Di tích quốc gia Đình làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh cùng các tộc họ đã tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tưởng nhớ và tri ân Đội Hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã vượt biển ra khơi, cắm mốc, xác lập và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

ve ly son du le khao le the linh hoang sa linh thieng hinh anh 1
Các bô lão làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn thực hiện nghi lễ tại Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các tộc họ trên đảo thực hiện nhiều nghi thức truyền thống như đọc văn tế, lễ tế lính, thả thuyền bày tỏ lòng tri ân đối với những hùng binh năm xưa đã vượt trùng khơi, đo đạc hải trình, khai thác sản vật biển, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.

ve ly son du le khao le the linh hoang sa linh thieng hinh anh 2
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Di tích quốc gia Đình làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa có lịch sử gần 400 năm, được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2013. Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng dân gian, lễ hội còn là minh chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

ve ly son du le khao le the linh hoang sa linh thieng hinh anh 3
Thực hiện nghi lễ tế lính Hoàng Sa.

Trải qua nhiều thế hệ, người dân Lý Sơn vẫn gìn giữ, phát huy giá trị lễ hội như một biểu tượng của lòng yêu nước và ý chí kiên cường bám biển, giữ đảo. Qua đó, góp phần bồi đắp truyền thống, khơi dậy ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời thu hút du khách đến với đảo, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. 

ve ly son du le khao le the linh hoang sa linh thieng hinh anh 4
Nghi lễ tiễn hình nhân binh phu xuống thuyền.

Ông Trần Cường, Trưởng Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nói: “Tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa để tưởng nhớ và tri ân những đội hùng binh năm xưa đã vân lệnh triều đình ra Trường Sa và Hoàng Sa dựng bia, đóng móc chủ quyền biển đảo Trường Sa và Hoàng Sa của chúng ta, ngày hôm nay con cháu chúng phải giữ gìn một cái lễ văn hoá truyền thống của ông cha ta để lại”.

ve ly son du le khao le the linh hoang sa linh thieng hinh anh 5
Ngư dân đảo Lý Sơn thổi ốc u thực hiện nghi lễ tiễn đưa hình nhân binh phu.

Ngay sau phần lễ, Hội đua thuyền Tứ linh diễn ra sôi nổi trên biển. Các đội thuyền mang biểu tượng long, lân, quy, phụng tranh tài trong tiếng cổ vũ rộn ràng của hàng nghìn người dân và du khách, tạo nên không khí lễ hội đặc sắc, giàu bản sắc trên đảo.

ve ly son du le khao le the linh hoang sa linh thieng hinh anh 6
Thả thuyền tế ra biển.
ve ly son du le khao le the linh hoang sa linh thieng hinh anh 7
Đua thuyền Tứ Linh ở đặc khu Lý Sơn.
Clip Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại đặc khu Lý Sơn.

 

ong_hoa_20260430031355.jpg

Ký ức Hoàng Sa và tiếng gọi cha ông

VOV.VN - Họ đã trở về đất liền từ rất lâu nhưng ký ức về Hoàng Sa vẫn luôn hiển hiện. Từ những nhân chứng năm xưa đến ngư dân hôm nay, Hoàng Sa - một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc luôn in sâu trong ký ức của họ.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: VOV Miền Trung Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa Hội đua thuyền Tứ linh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cá heo bất ngờ xuất hiện ở vùng biển gần bờ đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi
Cá heo bất ngờ xuất hiện ở vùng biển gần bờ đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngày 29/4, người dân đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ khi chứng kiến 1 con cá heo bơi lượn dưới làn nước trong xanh ở vùng biển gần khu vực cảng cá Lý Sơn.

Cá heo bất ngờ xuất hiện ở vùng biển gần bờ đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi

Cá heo bất ngờ xuất hiện ở vùng biển gần bờ đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngày 29/4, người dân đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ khi chứng kiến 1 con cá heo bơi lượn dưới làn nước trong xanh ở vùng biển gần khu vực cảng cá Lý Sơn.

Đảm bảo an toàn cho du khách ra đảo Lý Sơn
Đảm bảo an toàn cho du khách ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, lượng hành khách qua cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) tăng đột biến, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách ra đảo.

Đảm bảo an toàn cho du khách ra đảo Lý Sơn

Đảm bảo an toàn cho du khách ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, lượng hành khách qua cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) tăng đột biến, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách ra đảo.

Vẻ đẹp dung dị đầy sức sống dưới ánh bình minh ở cảng Lý Sơn
Vẻ đẹp dung dị đầy sức sống dưới ánh bình minh ở cảng Lý Sơn

VOV.VN - Tại cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi) buổi sớm, những con tàu nối đuôi nhau cập bến, khoang đầy ắp cá tôm sau một đêm bám biển. Trên bờ, người thân chờ sẵn, nhanh tay phụ chuyển hàng, tiếng cười nói xua tan cái mệt nhọc của chuyến đi dài.

Vẻ đẹp dung dị đầy sức sống dưới ánh bình minh ở cảng Lý Sơn

Vẻ đẹp dung dị đầy sức sống dưới ánh bình minh ở cảng Lý Sơn

VOV.VN - Tại cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi) buổi sớm, những con tàu nối đuôi nhau cập bến, khoang đầy ắp cá tôm sau một đêm bám biển. Trên bờ, người thân chờ sẵn, nhanh tay phụ chuyển hàng, tiếng cười nói xua tan cái mệt nhọc của chuyến đi dài.

XÃ HỘI
Tin nóng
PHÁP LUẬT
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục