Về Lý Sơn dự Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa linh thiêng

Tại Di tích quốc gia Đình làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh cùng các tộc họ đã tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tưởng nhớ và tri ân Đội Hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã vượt biển ra khơi, cắm mốc, xác lập và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các bô lão làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn thực hiện nghi lễ tại Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các tộc họ trên đảo thực hiện nhiều nghi thức truyền thống như đọc văn tế, lễ tế lính, thả thuyền bày tỏ lòng tri ân đối với những hùng binh năm xưa đã vượt trùng khơi, đo đạc hải trình, khai thác sản vật biển, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại Di tích quốc gia Đình làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa có lịch sử gần 400 năm, được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2013. Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng dân gian, lễ hội còn là minh chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thực hiện nghi lễ tế lính Hoàng Sa.

Trải qua nhiều thế hệ, người dân Lý Sơn vẫn gìn giữ, phát huy giá trị lễ hội như một biểu tượng của lòng yêu nước và ý chí kiên cường bám biển, giữ đảo. Qua đó, góp phần bồi đắp truyền thống, khơi dậy ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời thu hút du khách đến với đảo, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Nghi lễ tiễn hình nhân binh phu xuống thuyền.

Ông Trần Cường, Trưởng Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nói: “Tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa để tưởng nhớ và tri ân những đội hùng binh năm xưa đã vân lệnh triều đình ra Trường Sa và Hoàng Sa dựng bia, đóng móc chủ quyền biển đảo Trường Sa và Hoàng Sa của chúng ta, ngày hôm nay con cháu chúng phải giữ gìn một cái lễ văn hoá truyền thống của ông cha ta để lại”.

Ngư dân đảo Lý Sơn thổi ốc u thực hiện nghi lễ tiễn đưa hình nhân binh phu.

Ngay sau phần lễ, Hội đua thuyền Tứ linh diễn ra sôi nổi trên biển. Các đội thuyền mang biểu tượng long, lân, quy, phụng tranh tài trong tiếng cổ vũ rộn ràng của hàng nghìn người dân và du khách, tạo nên không khí lễ hội đặc sắc, giàu bản sắc trên đảo.

Thả thuyền tế ra biển.

Đua thuyền Tứ Linh ở đặc khu Lý Sơn.

Clip Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại đặc khu Lý Sơn.