Cá heo bất ngờ xuất hiện ở vùng biển gần bờ đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi

Vào gần bờ, trong làn nước trong xanh, chú cá heo ung dung bơi lội và liên tục nổi lên mặt nước thu hút nhiều người đến theo dõi. Cá heo là loài thông minh, thân thiện và rất nhạy cảm với ô nhiễm. Do đó, việc cá heo vào vùng biển gần bờ đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là tín hiệu tốt, cho thấy môi trường biển, chất lượng nước và hệ sinh thái ven bờ ngày càng tốt.

Cá heo vào sát bờ ở Lý Sơn

Đối với ngư dân Lý Sơn nói riêng và miền biển nói chung, cá heo được xem là loài vật mang đến may mắn, bình an cho những chuyến ra khơi. Sự xuất hiện bất ngờ của cá heo ở vùng biển gần khu vực cảng cá Lý Sơn khiến nhiều người rất bất ngờ và thích thú, kỳ vọng báo hiệu mùa biển thuận lợi, đánh bắt được nhiều hải sản.

Cá heo xuất hiện gần bờ Lý Sơn