Vì sao Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình chưa triển khai ngay 1.000 giường bệnh?

Ngày mai (9/7), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ chính thức khai trương và đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động. Theo đại diện bệnh viện, đến nay toàn bộ công tác chuẩn bị từ khu khám bệnh, cấp cứu, phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm đến hệ thống trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực đều đã sẵn sàng.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được khởi công từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng và quy mô 1.000 giường bệnh. Bệnh viện được thiết kế theo chuẩn châu Âu, thiết bị, máy móc được số hóa và tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện chỉ đưa vào hoạt động 300 giường bệnh, tương đương khoảng 30% công suất thiết kế. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2027 bệnh viện sẽ hoàn thiện quy mô 1.000 giường. Nếu nhu cầu khám chữa bệnh tăng nhanh, bệnh viện sẽ mở rộng công suất sớm hơn kế hoạch.

Bệnh viện đã hoàn tất công tác chuẩn bị và bắt đầu tiếp đón người dân từ hôm nay (8/7) để chạy thử quy trình tiếp đón, khám và điều trị.

Giải thích về việc chưa triển khai toàn bộ 1.000 giường bệnh ngay từ đầu, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết cơ sở Ninh Bình được định hướng là bệnh viện chuyên về ngoại khoa.

Theo ông Hùng, trong số 100 người đến khám chỉ khoảng 10-15 người có chỉ định phẫu thuật, còn lại được điều trị tiếp tục theo dõi. "Như vậy nếu chúng tôi triển khai đồng thời 1.000 giường bệnh ngay lập tức thì sẽ không sử dụng hết công suất, gây lãng phí rất nhiều về nhân lực, vật lực, tài nguyên, điện và nhiều chi phí khác", ông Hùng nói.

Đại diện bệnh viện cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch căn cứ từ khảo sát thực tế, đồng thời đề xuất với Bộ Y tế mô hình đặc thù của bệnh viện là giai đoạn đầu tiên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình triển khai 300 giường bệnh.

Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, bệnh viện cũng xây dựng phương án vận hành chi tiết, từ nơi ăn ở của cán bộ, nhân viên, rà soát chứng chỉ hành nghề đến bố trí nhân sự phù hợp theo từng vị trí. Trong công tác tổ chức, Ban Giám đốc đã phân công lãnh đạo phụ trách thường trực tại cơ sở Ninh Bình, đồng thời xây dựng kế hoạch để các thành viên Ban Giám đốc luân phiên làm việc theo từng khu vực.

Chiều ngày 7/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Bệnh viện cũng xây dựng phương án đưa đón cán bộ theo từng chuyến xe, phù hợp với đặc thù hoạt động của ngành y, khi thời gian làm việc không cố định và thường kéo dài theo yêu cầu chuyên môn.

Về nhân lực, ông Hùng cho biết bệnh viện đã chủ động chuẩn bị, đào tạo nhân lực từ nhiều năm trước. Cách đây 4-5 năm, đơn vị đã tuyển hơn 60 nhân sự để đào tạo phục vụ cho cơ sở Ninh Bình. Theo ông, việc đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt là bác sĩ gây mê hồi sức hay bác sĩ phẫu thuật, cần nhiều thời gian và kinh nghiệm thực hành, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn.

"Để một bác sĩ gây mê có thể tham gia các ca mổ cấp cứu hay một bác sĩ phẫu thuật có thể đứng mổ độc lập đều cần quá trình đào tạo và tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, bệnh viện đã có kế hoạch đào tạo từ 4-5 năm trước. Đến nay, đội ngũ y bác sĩ đã được chuẩn bị, sẵn sàng cho hoạt động chuyên môn tại cơ sở mới", ông Hùng cho biết.