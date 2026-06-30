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Bộ trưởng Y tế yêu cầu đưa Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình hoạt động từ 10/7

Thứ Ba, 20:14, 30/06/2026
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VOV.VN - Kiểm tra tiến độ dự án, Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu các đơn vị thi công, bệnh viện và ban quản lý phối hợp hoàn thiện công trình, vận hành thử đồng bộ để kịp đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào khám chữa bệnh từ ngày 10/7.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa chủ trì cuộc họp kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ thi công giai đoạn nước rút với công trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. 

Ông Hoàng Cương, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án công trình y tế, cho biết đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đang tập trung hoàn thiện những nhóm nhiệm vụ cuối cùng của dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. 

Các công việc trọng tâm gồm hoàn thiện hồ sơ, lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán, bản vẽ điều chỉnh; thanh toán khối lượng hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ giải ngân; bàn giao hồ sơ cho bệnh viện. Đồng thời tổ chức đấu thầu, mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế. 

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Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình (Ảnh PLO)

Tại công trường, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy theo cả thiết kế ban đầu và phương án điều chỉnh, đồng thời thực hiện chạy thử liên động với các hệ thống kỹ thuật nhằm bảo đảm đủ điều kiện vận hành đồng bộ trước khi bàn giao. 

Theo ông Hoàng Cương, hàng loạt hạng mục đang được thi công nước rút và dự kiến hoàn thành trước ngày 5/7.

Đối với hạng mục công nghệ thông tin và trang thiết bị phục vụ vận hành, ban quản lý đang hoàn thiện các hệ thống thiết bị văn phòng, xếp hàng xác thực, biển báo điện tử, hội chẩn từ xa, hội nghị truyền hình, truyền hình cáp, kiểm soát ra vào, kiểm soát bãi đỗ xe, màn hình PACS cùng nhiều thiết bị kỹ thuật liên quan. 

Sau khi hoàn thành lắp đặt, các hệ thống sẽ được chạy thử đồng bộ và xây dựng phương án vận hành, trước khi bàn giao đưa bệnh viện vào hoạt động.

Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, và các đơn vị nhà thầu trong phát biểu tại cuộc họp đã đưa ra những đề xuất, giải pháp, bày tỏ quyết tâm thực hiện giám sát, đôn đốc, thi công các hạng mục, đảm bảo đúng tiến độ, phục vụ lễ khai trương chính thức vận hành bệnh viện cơ sở Ninh Bình. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phải hoàn thành đúng tiến độ, đưa dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành phục vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân. 

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, các đơn vị cần tiến hành song song thủ tục thẩm định hồ sơ pháp lý, thanh quyết toán. 

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cử cán bộ đến tiếp quản, kiểm thử, tiếp cận và vận hành thử nghiệm cơ sở Ninh Bình để đảm bảo tính liên hoàn sau khi nhà thầu hoàn thành công tác vệ sinh công nghiệp và bàn giao.

Bộ trưởng giao Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận chỉ đạo các đơn vị liên quan đưa công trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động khám chữa bệnh cho người dân vào ngày 10/7. 

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Kỳ vọng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thành biểu tượng của y đức và đổi mới

VOV.VN - Với quy mô 1.000 giường bệnh và đội ngũ hơn 1.300 cán bộ, nhân viên y tế, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình (cơ sở 2) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/6. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành biểu tượng của tinh thần vượt khó, đổi mới và phụng sự nhân dân.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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