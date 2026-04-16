Vì sao cầu vượt 550 cấm hoàn toàn xe máy lưu thông thay vì cấm theo giờ như trước?

Ông Nguyễn Kiên Giang – Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết việc cấm xe máy lưu thông trên cầu vượt Ngã tư 550 được triển khai nhằm đảm bảo an toàn giao thông sau khi ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo ông Giang, trước đây cầu vượt 550 do Tập đoàn Becamex quản lý chỉ cho phép xe máy lưu thông vào giờ cao điểm: buổi sáng từ 6h – 8h và buổi chiều từ 14h30 – 18h30, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại lớn của công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, sau khi khu vực được chuyển giao về TP.HCM quản lý, các đơn vị chức năng ghi nhận tình trạng tai nạn giao thông trên cầu xảy ra thường xuyên và đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, thống nhất phương án là cấm hoàn toàn xe hai bánh lưu thông trên cầu vượt.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM giải thích thêm: “Thực sự cầu vượt này tổ chức lưu thông hai chiều, mỗi chiều hai làn đường. Do đó, mỗi khi xảy ra va quẹt giữa 2 xe máy, thì phía sau các xe container, xe tải nặng không kịp thắng, nên thường xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi quyết định điều chỉnh biển báo sang cấm hoàn toàn xe máy lên cầu vượt. Tuy nhiên, người dân vẫn đi theo thói quen. Thời gian đầu, khoảng một tuần đến 10 ngày, cảnh sát giao thông chủ yếu hướng dẫn, nhắc nhở, chưa xử lý. Tuy nhiên, thời gian vừa qua đã bắt đầu xử lý. Tình trạng vi phạm giao thông, tôi nghĩ thời gian tới sẽ giảm”.

Liên quan đến nguy cơ ùn tắc phía dưới chân cầu vượt Ngã tư 550 vào khung giờ cao điểm, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM theo dõi tình hình giao thông khu vực, kịp thời điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu và phương án tổ chức giao thông.