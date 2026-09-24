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Vì sao phương tiện thủy hay mắc cạn ở kênh Chợ Gạo?

Thứ Năm, 10:36, 24/09/2026
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VOV.VN - Khi nước triều xuống thấp, các phương tiện thủy trọng tải lớn lưu thông từ hướng sông Tiền vào kênh Chợ Gạo thường gặp khó khăn, có trường hợp mắc cạn, phải chờ đến khi nước dâng mới tiếp tục hành trình.

Gần đây, nhiều tài công điều khiển phương tiện thủy qua kênh Chợ Gạo (đoạn thuộc ấp Tân Định, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) không khỏi lo lắng trước tình trạng đáy kênh bị bùn đất bồi lắng, khiến tàu, sà lan trọng tải lớn thường xuyên mắc cạn, thậm chí va chạm, gây ùn ứ giao thông cục bộ.

Ông Nguyễn Văn Quý, nhà ven bờ Nam kênh Chợ Gạo, thuộc ấp Tân Định, cho biết đã nhiều lần chứng kiến tàu tự hành, sà lan trọng tải lớn bị mắc cạn hoặc va chạm nhau khi lưu thông qua đoạn kênh gần cầu Chợ Gạo: “Nước ròng mà sà lan chạy ngang  đây là bị kẹt, phải nằm chờ, có khi kẹt gần ngay giữa kênh luôn. Gần đây, lúc nước ròng thì tàu ít chạy qua sợ mắc cạn. Theo tôi, nếu bơm hút, nạo vét đáy sâu xuống thì sẽ hết tình trạng tàu bị kẹt".- ônhg Quý chia sẻ.

Còn ông Lê Văn Dầy, người dân xã Chợ Gạo, cho rằng tình trạng bồi lắng tại khu vực này có liên quan đến lượng phù sa từ phía cửa sông đẩy vào, kết hợp với phù sa từ các tuyến rạch đổ ra. Ông Dầy nói: “Phù sa từ ngoài cửa sông đẩy vào, kết hợp với phù sa trong rạch chảy ra tại đây. Tàu chạy qua, hai chiếc phải né nhau, lấn qua bên kia nên va chạm hoài, xảy ra ùn tắc luôn. Nhất là ban đêm, khi nước cạn thì ùn tắc kéo dài".

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Một đoạn kênh Chợ Gạo gần cầu Chợ Gạo 1, đáy kênh bồi lắng làm cho nhiều tàu có trọng tải lớn mắc cạn

Thực tế, tại một đoạn kênh Chợ Gạo, từ khu vực giao nhau giữa rạch Kỳ Hôn, rạch Bà Lọ và đầu kênh Chợ Gạo đến gần chân cầu Chợ Gạo 1 dài hơn 300 mét. Nơi đây bùn đất đã bồi lắng khá nhiều dưới đáy kênh. Theo thời gian, lớp bùn ngày càng dày, làm giảm độ sâu luồng, nhất là khu vực gần bờ Nam.

Khi nước triều xuống thấp, các phương tiện thủy trọng tải lớn lưu thông từ hướng sông Tiền vào kênh Chợ Gạo thường gặp khó khăn, có trường hợp mắc cạn, phải chờ đến khi nước dâng mới tiếp tục hành trình. Tình trạng này không chỉ làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, ùn tắc giao thông thủy.

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Khi triều thấp, các tàu chỉ lưu thông gần phía bờ Bắc kênh Chợ Gạo vì gần bờ Nam bùn đất bồi lắng có  nguy cơ kẹt tàu

Ông Nguyễn Anh  T., chủ 2 sà lan tự hành trên 500 tấn/ chiếc ở xã Chợ Gạo cho biết, các phương tiện của ông đã nhiều lần bị mắc cạn khi qua khu vực này và phải chờ đến khi nước triều dâng cao mới có thể di chuyển: " Tàu của mình cũng canh nước mà đi thôi, đi theo lịch chứ đi không kéo gặp sự cố  cực lắm. Tài công phải canh nước lớn cho tàu đi. Nước cạn tàu phải nằm ngoài vì dưới đáy kênh tại đây có đá, gốc cây tùm lum.  Ngay chỗ đó bây giờ phải nạo vét, vì đáy càng ngày càng cạn".- Ông T,. tâm tư.

Để tránh mắc cạn, những tài công quen luồng thường chủ động điều chỉnh thời gian hành trình, hạn chế đi qua khu vực này lúc triều thấp hoặc điều khiển phương tiện  đi lệch về phía bờ Bắc kênh Chợ Gạo. Tình trạng này cũng gây khó khăn khi 2 phương tiện lưu thông trái chiều qua đoạn kênh này.

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Người dân ven kênh Chợ Gạo thuộc ấp Tân Định, xã Chợ Gạo thường xuyên chứng kiến cảnh tàu mắc cạn và mong được nạo vét bùn đất khu vực này  

Tuy nhiên, đối với những tài công chưa quen luồng, đặc biệt là khi điều khiển phương tiện vào ban đêm và đúng lúc nước triều xuống thấp, nguy cơ mắc cạn càng cao. Nhiều tàu phải tăng ga, nổ máy liên tục để cố vượt qua đoạn cạn. Tiếng động cơ kéo dài giữa đêm khuya không chỉ gây khó khăn cho việc lưu thông mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ, sinh hoạt của người dân sống ven kênh.

Kênh Chợ Gạo là tuyến giao thông thủy huyết mạch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, trực thuộc Bộ Xây dựng quản lý. Vì vậy, tình trạng bồi lắng gây cản trở lưu thông tại đây cần được ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng quan tâm, khảo sát và sớm có giải pháp khắc phục. Trong đó, việc nạo vét, khơi thông luồng tại khu vực thường xuyên xảy ra mắc cạn là giải pháp cần được xem xét, nhằm bảo đảm phương tiện vận tải thủy lưu thông thuận lợi, an toàn, hạn chế ùn tắc, va chạm và giúp hàng hóa được vận chuyển thông suốt trên tuyến giao thông thủy quan trọng này.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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