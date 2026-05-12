Người dân thấp thỏm lo tai nạn vì cầu, đường xuống cấp ở vùng Đồng Tháp Mười

Nhiều năm nay, người dân xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi lưu thông qua cầu Kênh Hai. Cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu ghép bằng các thanh gỗ mục nát, nhấp nhô, xuất hiện nhiều khe hở nguy hiểm.

Anh Lê Minh Hải, người dân xã Mỹ Tịnh An, cũng như hàng nghìn người dân, công nhân khi điều khiển xe máy qua lại cầu Kênh Hai (xã Tân Phước 3) rất phập phồng, lo sợ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Bởi mặt cầu được ghép bằng các thanh gỗ lâu ngày đã mục nát, xuống cấp, mặt cầu nhấp nhô, thậm chí có khe hở như là cái bẫy đối với người qua lại.

Cây cầu kênh Hai xã Tân Phước 3 có tuổi thọ hàng chục năm nay đã xuống cấp, lạc hậu

“Cây cầu này không an toàn vì nó xuống cấp quá nhiều rồi. Khi trời mưa, mình chờ người ta qua hết rồi mình mới qua, chứ thấy không được an toàn lắm. Mong ước của tôi là làm sao khắc phục cây cầu được kiên cố cho bà con đi, chứ tôi đi qua đây thấy không an toàn. Cái đoạn cây gỗ mặt cầu hay bị tưng lên, nếu người đi trước chạy, nó văng ra, người đi sau gánh nạn”, anh Hải chia sẻ.

Còn ông Lê Văn Nghề, tài công của sà lan tải trọng 600 tấn chuyên chở vật liệu xây dựng cho một doanh nghiệp tại xã Tân Phước 3 cho biết: “Kênh vùng Đồng Tháp Mười này chỉ có tàu từ 600 - 700 tấn lưu thông được, trọng tải lớn hơn chạy khó khăn lắm do mấy cây cầu ngang kênh rất hẹp và thấp, với nhiều đường dây điện nên đi rất nguy hiểm. Trước giờ muốn qua cầu, chúng tôi phải bơm nước vào cho khẳm xuống mới qua được, không bơm không qua được. Bây giờ đề nghị cấp trên cho xây sửa, nâng cấp các cây cầu, người dân rất biết ơn. Các cây cầu mà nâng cấp lên thì quá tốt. Các con kênh, tùy theo mùa, vào mùa nước thấp mình phải chờ nước dâng lên mới qua được”.

Mặt cầu như "cái bẫy" kém an toàn giao thông đối với người qua lại

Cầu Kênh Hai bắc ngang dòng kênh này đã mấy chục năm qua, kết cấu các trụ cầu, khung cầu bằng thép, mặt cầu lót ván gỗ. Khoảng không thông thuyền của cây cầu quá thấp, lại chật hẹp nên các phương tiện thủy có trọng tải trên 500 tấn qua lại rất khó khăn. Thậm chí, trước đây đã xảy ra va chạm vào chân cầu, gây ùn ứ giao thông thủy.

Cũng tại con kênh này còn có cầu Văn Phòng Đội I thuộc ấp 1, xã Tân Phước 3 bắc cheo leo, dốc cao, thân cầu mỏng manh, trọng tải chỉ 1 tấn nên chỉ phục vụ cho xe mô tô qua lại. Thời gian qua, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi người dân điều khiển xe mô tô bất cẩn qua cầu.

Các phương tiện thủy qua cầu Kênh Hai khá vất vả và nguy hiểm

Anh Thượng Tuấn An, người dân ấp 1 có nhà cạnh cầu Văn Phòng Đội I, chia sẻ: “Cây cầu này nó hơi dốc cao, xe gắn máy qua té hoài vì cao quá. Mấy cô chú lớn tuổi chạy xe qua cầu, do dốc cao quá nó tưng lên, lạc tay lái là té. Hôm nọ, có anh kia lên dốc cầu cao quá, vừa lên dốc quẹo ngang bị ngã. Lan can cầu đã xuống cấp, cần nâng cấp, mở rộng ra cho thoải mái, ngon lành. Còn kênh Hai này nếu được mở rộng ra thì rất tốt, hai bên bờ bị sạt lở nhiều”.

Hiện địa bàn xã Tân Phước 3 có nhiều cây cầu giao thông bắc qua kênh rạch đã xuống cấp, lạc hậu, không còn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dù thuộc khu vực Đồng Tháp Mười, nhưng Tân Phước 3 đang trên đà phát triển mạnh về công nghiệp - xây dựng.

Cây cầu Văn Phòng Đội I tại ấp 1, xã Tân Phước 3 thuộc dạng "siêu mỏng" chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân

Khu công nghiệp Long Giang ngày càng thu hút đông lao động. Nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp tăng lên. Ngoài hệ thống cầu, nhiều tuyến đường bộ, đường thủy như Kênh Hai, Kênh Năng... chưa được nâng cấp, nạo vét, mở rộng để phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa lớn, nếu không muốn nói là cản trở phát triển kinh tế - xã hội.

Hệ thống kênh rạch vùng Đồng Tháp Mười đã lạc hậu, chưa được nạo nét, mở rộng để phục vụ ngành vận tải đường thủy

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực 3, hiện nay, trên địa bàn 4 xã thuộc vùng Đồng Tháp Mười (tức huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cũ) có đến hàng chục cây cầu lớn nhỏ chưa được nâng cấp. Đối với các công trình này, thuộc phạm vi cấp xã quản lý và đầu tư sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, nguồn vốn đầu tư công của cấp xã còn hạn chế, chưa đáp ứng để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là xây cầu mới.

Năm nay, xã Tân Phước 3 được cấp vốn đầu tư công chỉ có 12 tỷ đồng để chi cho 5 công trình, dự án; trong khi đó, vốn đầu tư xây mới mỗi cây cầu giao thông như cầu Kênh Hai cần khoảng 20 tỷ đồng. Đối với các cây cầu xuống cấp, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Tân Phước 3, cho biết sẽ dành kinh phí duy tu, sửa chữa và đề nghị tỉnh có kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây cầu mới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các sà lan trọng tải lớn khi vận chuyển hàng hóa vào vùng Đồng Tháp Mười rất nhiêu khê do bất cập cầu, đường

Ông Hiệp cho biết thêm: “Phát triển giao thông, trong đó có cầu và đường, là một trong những vấn đề đặt ra đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã giao các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Phòng Kinh tế, kết hợp các ấp thống kê lại tình trạng cầu đường. Cầu Kênh Hai có thể mình duy tu, sửa chữa hoặc nếu có nguồn kinh phí thì xây dựng mới. Việc dặm vá trước mắt cho bà con thuận tiện lưu thông chứ không để ngắt quãng được. Còn chuyện đưa vô danh mục đầu tư công, đề xuất tỉnh quan tâm xây dựng mới là nội dung xã quyết liệt đề xuất để có vốn xây dựng mới, chứ dặm vá hoài rất là lo”.

Ngành công nghiệp xây dựng tại xã Tân Phước 3 đang phát triển mạnh nên hạ tầng giao thông cần được đầu tư đồng bộ

Tân Phước 3 hiện nay là địa phương phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại, địa bàn có Khu công nghiệp Long Giang và đang xây dựng Khu công nghiệp Tân Phước 1, Tân Phước 2. Do đó, những bất cập về cầu, đường tại đây rất cần được chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp quan tâm, đầu tư đúng mức, vừa đảm bảo nhu cầu đi lại, giảm thiểu tai nạn giao thông, vừa tạo động lực phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân.