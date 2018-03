Vỉa hè, cột điện “giăng bẫy” người dân Hà Nội

Hiện nay, thực trạng vỉa hè tại nhiều nơi bị bong tróc, xuống cấp, thậm chí bị sụt lún tạo thành hầm bẫy, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người đi bộ. Là quận trung tâm, được thành phố đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại nhưng nhiều đoạn vỉa hè ở quận Hoàn Kiếm lại đang xuống cấp nghiêm trọng, giăng bẫy người dân. Một đoạn vỉa hè trên phố Hàng Bài đã bong tróc... Nắp hố ga bị xô lệch, trồi lên gây nguy hiểm cho người đi bộ trên vỉa hè. Vỉa hè đường Trần Hưng Đạo xuất hiện những mảng bê tông cao thấp, rất nguy hiểm cho người đi bộ, đặc biệt khu vực ngày có rất nhiều học sinh qua lại hàng ngày. Đường Tôn Đức Thắng có nhiều đoạn vỉa hè chưa được lát đá, trông khá lệch so với những đoạn vỉa hè lát đá "kiểu mẫu". Nhiều nắp hố ga trơ trọi, lồi hẳn lên trên mặt đất nhưng không được xử lý khiến ai đi qua cũng lo sợ. Nếu người đi đường không may va vấp vào những nắp hố ga này thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Những bó dây cáp, dây điện chằng chịt trên các cột điện, thi thoảng những dây điện bị đứt nằm lơ lửng trên đầu đang là một thực tế trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Dây điện mặc dù đã được búi lại nhưng chùng xuống thấp, nếu không cẩn thận xe cộ qua lại rất dễ mắc phải. Dây điện, dây cáp chằng chịt và trễ xuống đường, vỉa hè không chỉ ảnh hưởng tới cảnh quan đô thị, mà còn là những mối nguy hiểm luôn rình rập người dân sống trong khu vực. Những búi dây điện ngổn ngang trên phố Hồ Xuân Hương từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được dọn dẹp. Ở ngã tư Yên Phụ giao với đường Thanh Niên, cột điện này thậm chí đã ngả hẳn ra phía ngoài đường và có thể gãy bất cứ lúc nào. Không chỉ trên những tuyến phố đông đúc, vỉa hè trên đường kè xung quanh Hồ Tây cũng sụt lún nghiêm trọng, tiềm ẩn nhất nhiều nguy hiểm. Thậm chí một đoạn vỉa hè còn không có lan can che chắn, trong khi đó tuyến đường ngày có rất nhiều người dân đi lại hàng ngày.

