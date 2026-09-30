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Việt Nam ban hành Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia

Thứ Tư, 19:16, 30/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1875/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 ban hành Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia, phiên bản 1.0.

Khung kiến trúc nhằm thiết lập quy hoạch tổng thể cấp quốc gia về công nghệ, dữ liệu và quy trình phòng thủ mạng; đồng thời xác định các thành phần an ninh mạng dùng chung trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm thống nhất về tiêu chuẩn kết nối và dữ liệu, tránh đầu tư trùng lặp.

4 thành phần an ninh mạng dùng chung

Khung kiến trúc xác định 4 thành phần chính gồm: Nền tảng điều hành an ninh mạng quốc gia để giám sát, điều phối và chỉ huy ứng phó sự cố thống nhất; Nền tảng phòng vệ mạng quốc gia, bảo vệ biên giới số và các hệ thống trọng yếu; hạ tầng bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu đầu cuối, bảo vệ thiết bị và người dùng; cùng các hệ thống chuyên ngành an ninh mạng thuộc nhóm nền tảng số dùng chung quốc gia.

viet nam ban hanh khung kien truc an ninh mang quoc gia hinh anh 1
Ban hành Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia. Ảnh minh họa

Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng, cập nhật các thành phần an ninh mạng trong kiến trúc số của mình, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và vận hành đồng bộ.

Khung kiến trúc được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội sử dụng ngân sách nhà nước; doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập vận hành hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Ngoài ra, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cũng thuộc phạm vi tham chiếu của Khung kiến trúc.

Kiến trúc an ninh mạng gồm 4 lớp

Theo Khung kiến trúc, Kiến trúc An ninh mạng quốc gia được xây dựng theo tư duy phòng thủ chủ động và tích hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Hệ thống gồm 4 lớp liên kết với nhau: hạ tầng an ninh mạng dùng chung; dữ liệu chia sẻ dùng chung; nền tảng ứng dụng, nghiệp vụ an ninh mạng dùng chung; và kênh tương tác, đo lường.

Cấu trúc này tạo thành một hệ thống thống nhất từ hạ tầng, dữ liệu đến các nền tảng nghiệp vụ và hoạt động chỉ huy, điều hành an ninh mạng.

Địa phương xây dựng Trung tâm an ninh mạng cấp tỉnh

Đối với cấp tỉnh, Khung kiến trúc đưa ra mô hình tham chiếu để các địa phương bổ sung thành phần an ninh mạng vào Khung kiến trúc số của mình.

Mô hình cấp tỉnh cũng được tổ chức theo 4 lớp gồm hạ tầng, dữ liệu, nền tảng ứng dụng - nghiệp vụ và kênh tương tác, đo lường. Trong đó, Trung tâm an ninh mạng cấp tỉnh là một thành phần quan trọng, do Công an tỉnh chủ trì quản lý và vận hành.

Các cơ quan khối Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Chính phủ, các bộ, ngành và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước quan trọng cũng có mô hình kiến trúc tham chiếu riêng, được điều chỉnh phù hợp với đặc thù quản lý và yêu cầu bảo mật của từng cơ quan, tổ chức.

Việc triển khai các mô hình này phải bảo đảm khả năng liên kết với Kiến trúc An ninh mạng quốc gia và Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Khung kiến trúc đồng thời đặt yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát an ninh mạng; phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước, an ninh mạng và an ninh thông tin.

Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với từng cấp độ hệ thống thông tin được thực hiện theo Nghị định số 331/2026/NĐ-CP và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14423:2026.

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PV/VOV.VN
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