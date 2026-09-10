AI chuyển từ hỗ trợ sang chủ động bảo vệ hệ thống an ninh mạng

Sự kiện cộng đồng An toàn Thông tin (Security Bootcamp) 2026 do Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk tổ chức, từ ngày 10-12/9. Đây là lần thứ 12 Sự kiện được tổ chức.

Với chủ đề “Agentic Security”- Bảo mật tác nhân, sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, doanh nghiệp viễn thông, công nghệ cùng các chuyên gia an toàn thông tin trên cả nước tham gia.

Sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu tham gia.

Trong 3 ngày của sự kiện, các chuyên gia cùng trao đổi, tham luận chuyên sâu về AI và an ninh mạng; đưa ra các bài toán thực chiến về phân tích mã độc, săn tìm lỗ hổng, phát hiện gian lận, phòng thủ trước các hình thức lừa đảo mới và thi Đấu trường An toàn thông tin.

Tại phiên khai mạc sáng nay (10/9), các chuyên gia nhận định khả năng tự chủ của AI mở ra cơ hội để hệ thống an ninh mạng phát hiện và xử lý nguy cơ nhanh hơn, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về kiểm soát, kiểm chứng và trách nhiệm của con người.

Các chuyên gia cùng trao đổi, tham luận chuyên sâu về AI và an ninh mạng

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam cho rằng, sự chủ động và tự chủ về chuyên môn của cộng đồng là yếu tố quan trọng giúp Security Bootcamp duy trì và phát triển.

“Trên cơ sở chia sẻ thẳng thắn, cởi mở, tham gia một cách chủ động, tự chủ để giữ được sự bền vững của sự kiện cũng như là để giữ được sự tồn tại và phát triển liên tục của cộng đồng Security Bootcamp. Mỗi năm lại có thêm sự tham gia của các anh em trẻ để tiếp cận, trao đổi và liên kết, kết nối với các anh chị em chuyên gia đã tham gia nhiều năm, tiếp tục duy trì và mở rộng cộng đồng chuyên gia đóng góp được cho ngành an toàn thông tin cũng như là an ninh mạng của Việt Nam trong thời gian tới”, ông Vũ Thế Bình khẳng định.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam cho rằng, sự chủ động và tự chủ về chuyên môn của cộng đồng là yếu tố quan trọng giúp Security Bootcamp duy trì và phát triển.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin cũng trở thành vấn đề trực tiếp đối với các địa phương trong quá trình chuyển đổi số. Theo bà Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, địa phương đang mở rộng hạ tầng kết nối, xây dựng chính quyền số dựa trên dữ liệu và phát triển các nền tảng dịch vụ số. Qua sự kiện, Đắk Lắk kỳ vọng tăng cường kết nối với cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo để phát triển nhân lực, tổ chức diễn tập, chia sẻ cảnh báo và thử nghiệm các giải pháp an toàn thông tin mới.

“An toàn thông tin và an ninh mạng phải trở thành một phần của năng lực phát triển, không chỉ là biện pháp xử lý kỹ thuật khi xảy ra sự cố. Quan điểm của tỉnh là an toàn phải được tính đến ngay từ khâu thiết kế và được duy trì trong suốt quá trình vận hành. Chúng tôi mong muốn mở rộng hợp tác để phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin; nghiên cứu, thử nghiệm những giải pháp mới phù hợp với điều kiện của địa phương; đưa an toàn thông tin đến gần hơn với các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh”, bà Lâm Vũ Mỹ Hạnh cho biết.