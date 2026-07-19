Việt Nam bội thu huy chương tại Olympic quốc tế: 4 HCV Hóa học, 4 HCB Sinh học

Tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) 2026, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh và cả 4 đều xuất sắc giành Huy chương Vàng. Ba thí sinh đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thế Minh, Trần Hoàng Nam (đều học lớp 12) và Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Xét về số lượng Huy chương Vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng Nhất cùng Trung Quốc và Ấn Độ. Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm nay được tổ chức tại thủ đô Tashkent (Uzbekistan) từ ngày 10 đến 19/7.

Đội tuyển Olympic hóa học quốc tế năm nay (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Kỳ thi có sự tham dự của 368 học sinh trung học xuất sắc đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung lý thuyết và thực hành, mỗi bài thi kéo dài 5 giờ, qua đó thể hiện toàn diện kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học, năng lực phân tích, giải quyết vấn đề và kỹ năng thực nghiệm hóa học.

Ở Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2026, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi và đều đoạt Huy chương Bạc.

Bốn học sinh giành Huy chương Bạc gồm: Thân Đức Chính, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Thành An, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Lương Thái Duy, học sinh lớp 12 Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội; và Phùng Quang Hưng, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Đội tuyển tham dự Olympic sinh học quốc tế 2026 (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Với kết quả trên, tổng điểm của đoàn Việt Nam tiếp tục duy trì trong top 8 các đoàn tham dự IBO 2026.

Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 37 được tổ chức tại Vilnius, thủ đô Cộng hòa Lithuania, từ ngày 12 đến 19/7, với sự tham dự của 86 đoàn đến từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có 6 đoàn quan sát viên) cùng gần 300 thí sinh.

IBO 2026 gồm hai ngày thi chính thức: một ngày thi lý thuyết với hai bài thi, mỗi bài 180 phút; và một ngày thi thực hành với bốn phòng thí nghiệm, mỗi phần thi kéo dài 90 phút.

Hai bài thi lý thuyết gồm 100 câu hỏi về các vấn đề thực tiễn toàn cầu như ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, trung hòa carbon, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng bệnh cộng đồng, chẩn đoán và điều trị một số bệnh nan y ở người.

Bốn nội dung thi thực hành gồm: hóa sinh và sinh học phân tử; sinh lý người và động vật; giải phẫu và hệ thống học động vật; sinh học máy tính thực vật.