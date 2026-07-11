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Việt Nam lập kỷ lục với 4 HCV tại Olympic Vật lý quốc tế 2026

Thứ Bảy, 14:44, 11/07/2026
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VOV.VN - Đội tuyển quốc gia Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) 2026, lập thành tích cao nhất từ trước đến nay khi lần đầu tiên có hai học sinh cùng đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lý thuyết.

Bộ GD&ĐT ngày 11/7 cho biết, cả 5 học sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026) đều đoạt huy chương, gồm 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Với kết quả này, Việt Nam nằm trong nhóm 7 đội tuyển có thành tích cao nhất tại kỳ thi.

Đây là thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trong lịch sử tham dự Olympic Vật lý quốc tế. Mặc dù số huy chương bằng thành tích năm 2017 (4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc), nhưng năm nay lần đầu tiên Việt Nam có hai học sinh cùng đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lý thuyết.

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Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 (Nguồn Bộ GD&ĐT)

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 diễn ra từ ngày 4-12/7 tại thành phố Bucaramanga, tỉnh Santander (Colombia), với sự tham dự của 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh trải qua hai bài thi gồm lý thuyết và thực nghiệm, mỗi bài kéo dài 5 giờ nhằm đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành Vật lý.

Đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh giành Huy chương Vàng gồm: Vũ Nguyên Nguyên, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội); Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh; và Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình). Trong đó, Vũ Nguyên Nguyên và Nguyễn Nhật Minh cùng đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lý thuyết.

Huy chương Bạc thuộc về Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Theo Bộ GD&ĐT, chất lượng huy chương của đội tuyển năm nay vượt các năm gần đây. Năm 2025, đội tuyển giành 1 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc; năm 2024 đạt 2 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc; năm 2023 đạt 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Bộ GD&ĐT đánh giá điểm nổi bật của đội tuyển Việt Nam năm nay không chỉ là lần đầu tiên có hai học sinh cùng đạt điểm tuyệt đối ở bài thi lý thuyết, mà còn ở cơ cấu đội tuyển với 2 học sinh nữ - một trong số ít đội tuyển tại IPhO có tỷ lệ nữ cao. Bên cạnh đó, 3 trong số 5 thành viên đang học lớp 11, cho thấy tính kế thừa và tiềm năng của lực lượng học sinh giỏi Vật lý Việt Nam trong những năm tới.

Theo Bộ GD&ĐT, kết quả tại IPhO 2026 là minh chứng cho chất lượng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, đồng thời góp phần hiện thực hóa các chủ trương phát triển giáo dục STEM, đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thu Hằng/VOV.VN
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