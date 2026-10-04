Việt Nam giành 6 huy chương vàng Olympic Vật lý thiên văn quốc tế

10 học sinh đều đoạt huy chương

Theo kết quả chính thức được Ban Tổ chức xác nhận, cả 10 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi đều giành huy chương, gồm 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc.

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có 2 đội tham dự IOAA 2026, gồm Đội Việt Nam 1 (đội chính thức) và Đội Việt Nam 2 (Guest Team), với tổng cộng 10 học sinh.

Lễ bế mạc Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 (IOAA 2026)

Đội Việt Nam 1 giành 2 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc. Hai học sinh đoạt Huy chương Vàng là Nguyễn Tuấn Kiệt, lớp 12 Lý 2, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội và Lê Gia Hồng Minh, lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Ba Huy chương Bạc thuộc về Trần Minh Thái, Bùi Nguyên Hồng Quân và Nguyễn Trường Chinh, đều là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đội Việt Nam 2 giành 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Các Huy chương Vàng thuộc về Lê Bá Tuấn Việt (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Lê Quang Trí (Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM), Nguyễn Quang Dũng và Mai Văn Khánh (Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa).

Huy chương Bạc của Đội Việt Nam 2 thuộc về Đinh Quang Dũng, học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Đáng chú ý, Đội Việt Nam 2 được tuyển chọn từ học sinh THPT trên phạm vi toàn quốc đáp ứng điều kiện tham dự, qua đó mở rộng cơ hội phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng lực nổi trội về thiên văn và vật lý thiên văn.

IOAA 2026 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25/9 đến 5/10, với 309 thí sinh là những học sinh xuất sắc được tuyển chọn từ các quốc gia.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, sau gần 10 ngày, các thí sinh đã trải qua nhiều nội dung thi như lý thuyết, thi đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ.

Các bài thi đòi hỏi thí sinh có kiến thức vững, tư duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng thực hành chính xác và khả năng phối hợp. Ban Tổ chức, các nhà khoa học, chuyên gia và trưởng đoàn đã hoàn thành các nội dung chuyên môn nghiêm túc, khách quan và công bằng.

Theo bà Vũ Thu Hà, IOAA 2026 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tiếp tục phát huy những giá trị của cộng đồng IOAA và để lại những dấu ấn đáng nhớ tại Hà Nội.

IOAA 2026 trao 159 huy chương và 22 bằng khen

Tại kỳ thi năm nay, có 51 thí sinh giành Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng và 22 bằng khen. Ban Tổ chức cũng trao các giải đặc biệt, gồm giải có tổng điểm cao nhất, giải lý thuyết xuất sắc nhất, giải thực hành xuất sắc nhất, giải cho đội 7 thí sinh chiến thắng trong phần thi đồng đội và 5 đội giành giải ở phần thi poster.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, tại lễ khai mạc IOAA 2026, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã nhấn mạnh yêu cầu phát hiện, phát triển nhân tài trẻ và mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục, khoa học.

Kết quả của đoàn Việt Nam tại IOAA 2026 được đánh giá là thành tích nổi bật, là kết quả của quá trình tuyển chọn, tập huấn và bồi dưỡng nghiêm túc; sự nỗ lực của học sinh, ban huấn luyện, các chuyên gia, giáo viên cùng sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và trường đại học.

Việc Việt Nam đăng cai IOAA 2026 tại Hà Nội cũng góp phần khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện giáo dục - khoa học quốc tế, tăng cường giao lưu học thuật, đồng thời thúc đẩy niềm say mê nghiên cứu khoa học vũ trụ và các lĩnh vực STEM trong học sinh.