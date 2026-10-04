Có biên chế, vẫn thiếu giáo viên: Vì sao giáo viên chưa đến đúng nơi cần?

Có một nghịch lý trong bài toán thiếu giáo viên hiện nay: trường học vẫn thiếu người đứng lớp, trong khi hàng chục nghìn chỉ tiêu biên chế được giao vẫn chưa tuyển được.

Cả nước từng được thống kê thiếu hơn 104.000 giáo viên so với định mức. Nhưng với cách tính lại dựa trên quy mô học sinh, sĩ số lớp và mạng lưới trường lớp, nhu cầu bổ sung cho năm học 2026-2027 được xác định khoảng 43.000 người. Trong khi đó, hàng chục nghìn chỉ tiêu biên chế vẫn đang chờ người.

Vậy rốt cuộc, chúng ta đang thiếu giáo viên ở đâu, thiếu môn gì - và vì sao có biên chế mà giáo viên vẫn chưa đến đúng nơi cần?

Trong khi đó, chính sách đang có những thay đổi đáng chú ý. Nghị quyết 248 của Quốc hội đã trao thêm thẩm quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái giáo viên cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương trong năm học này phải khắc phục tình trạng thiếu giáo viên do những nguyên nhân chủ quan.

Nhưng từ một chỉ tiêu trên giấy đến một giáo viên thực sự đứng lớp còn bao nhiêu khoảng cách? Và làm thế nào để giáo viên có mặt đúng môn, đúng nơi, đúng thời điểm?