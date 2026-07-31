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Việt Nam phủ sóng 5G khoảng 90% dân số, sẵn sàng nghiên cứu công nghệ 6G

Thứ Sáu, 13:51, 31/07/2026
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VOV.VN - Tại họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, Việt Nam đang đẩy nhanh triển khai 5G, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tham gia nghiên cứu, chuẩn hóa và làm chủ công nghệ 6G.

Theo ông Nguyễn Anh Cương, tính đến đầu năm nay, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã triển khai hơn 40.000 trạm 5G, phủ sóng khoảng 90% dân số. Mặc dù Việt Nam không thuộc nhóm quốc gia triển khai 5G sớm, tốc độ mở rộng mạng 5G được đánh giá nhanh so với mặt bằng chung thế giới.

Thông thường, để đạt độ phủ trên 80% dân số, nhiều quốc gia phải mất khoảng 2-3 năm. Việc Việt Nam nhanh chóng đạt độ phủ khoảng 90% dân số cho thấy năng lực trong nghiên cứu, triển khai, làm chủ công nghệ và tối ưu hóa mạng lưới.

viet nam phu song 5g khoang 90 dan so, san sang nghien cuu cong nghe 6g hinh anh 1
Việt Nam phủ sóng 5G khoảng 90% dân số (Ảnh: Viettel)

Cùng với việc mở rộng vùng phủ sóng, các doanh nghiệp viễn thông trong nước đang từng bước làm chủ việc sản xuất và thương mại hóa thiết bị 5G theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong tổng số hơn 40.000 trạm 5G đang được triển khai, khoảng 2.500 trạm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, chiếm khoảng 6%. Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu tiếp tục nâng tỷ lệ thiết bị 5G do Việt Nam sản xuất trong thời gian tới.

Thành lập Ban chỉ đạo 6G

Liên quan đến công nghệ 6G, ông Nguyễn Anh Cương cho hay, quá trình nghiên cứu, phát triển và chuẩn hóa công nghệ viễn thông thế hệ mới không thể được thực hiện riêng lẻ bởi một quốc gia hay doanh nghiệp, mà cần sự phối hợp, thống nhất giữa các quốc gia và mạng viễn thông trên toàn cầu.

Công tác nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn 6G hiện được thực hiện thông qua các tổ chức quốc tế như Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) và tổ chức chuẩn hóa 3GPP.

Để chuẩn bị cho quá trình nghiên cứu, tham gia xây dựng tiêu chuẩn và làm chủ công nghệ 6G, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban chỉ đạo 6G với sự tham gia của các cơ quan quản lý về viễn thông, tần số, doanh nghiệp và trường đại học.

viet nam phu song 5g khoang 90 dan so, san sang nghien cuu cong nghe 6g hinh anh 2
Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát biểu tại họp báo

Theo ông Cương, việc thành lập Ban chỉ đạo 6G tạo điều kiện để doanh nghiệp, trường đại học Việt Nam tiếp cận công nghệ 6G ngay từ giai đoạn đầu hình thành tiêu chuẩn. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị trong nước tham gia nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn, sớm nắm bắt công nghệ và chủ động triển khai 6G phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Đánh giá khả năng làm chủ công nghệ 6G, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, Việt Nam từng mất hơn 10 năm, tính từ thời điểm chuẩn hóa công nghệ 4G, để có thể sản xuất và làm chủ thiết bị 4G. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tích lũy từ quá trình nghiên cứu, triển khai 4G, thời gian làm chủ công nghệ 5G đã được rút ngắn đáng kể, xuống còn gần 2 năm.

“Với 6G, cùng những kinh nghiệm làm chủ 4G và 5G, chúng ta có thể tiếp tục rút ngắn thời gian này, chúng tôi mong rằng, Việt Nam sẽ sớm làm chủ công nghệ 6G để triển khai, phục vụ người dân", ông Nguyễn Anh Cương bày tỏ.

Việc đẩy nhanh nghiên cứu, tham gia chuẩn hóa và làm chủ 6G được kỳ vọng giúp Việt Nam không chỉ chủ động về công nghệ trong giai đoạn tiếp theo mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị viễn thông toàn cầu.

Chung Thủy/VOV.VN
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