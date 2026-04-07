Việt Nam thúc đẩy “xanh hóa” hàng không, sân bay chuyển dần sang xe điện

Thứ Ba, 13:56, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế, từng bước triển khai nhiên liệu hàng không bền vững nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng trong ngành.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo định hướng phát triển bền vững.

viet nam thuc day xanh hoa hang khong, san bay chuyen dan sang xe dien hinh anh 1
Cục Hàng không đặt mục tiêu năm 2040, tất cả các phương tiện hoạt động trong khu bay sử dụng điện, năng lượng xanh.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng không tăng cường tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi phương tiện mặt đất sang sử dụng điện và nhiên liệu xanh.

Việc chuyển đổi này được triển khai theo lộ trình tại Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong toàn ngành.

Cụ thể, trong giai đoạn 2027–2030, các đơn vị được yêu cầu nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế để bổ sung một phần nhiên liệu hàng không, đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng và tiêu thụ nhiên liệu.

Từ năm 2035, ngành hàng không đặt mục tiêu sử dụng tối thiểu 10% nhiên liệu bền vững cho một số chuyến bay ngắn; đồng thời, 100% phương tiện chở khách và phương tiện phục vụ trong sân bay đầu tư mới sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

Đến năm 2040, toàn bộ phương tiện hoạt động trong khu bay sẽ chuyển sang sử dụng điện và năng lượng xanh, ngoại trừ một số phương tiện đặc thù. Tầm nhìn đến năm 2050, ngành hàng không hướng tới sử dụng 100% nhiên liệu bền vững cho tàu bay, kết hợp các giải pháp bù đắp carbon nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Trước đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã trở thành hãng hàng không trong nước tiên phong sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) trên các chuyến bay từ châu Âu.

viet nam thuc day xanh hoa hang khong, san bay chuyen dan sang xe dien hinh anh 2
Vietnam Airlines sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) - dẫn đầu xu hướng hàng không xanh.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2025, toàn bộ các chuyến bay của hãng khởi hành từ các sân bay châu Âu sử dụng SAF với tỷ lệ tối thiểu 2%. Tỷ lệ này dự kiến tăng lên 6% vào năm 2030, 20% vào năm 2035 và 70% vào năm 2050.

Không chỉ dừng ở thị trường quốc tế, Vietnam Airlines cũng đã triển khai SAF trên một số đường bay nội địa, thể hiện cam kết giảm phát thải và thúc đẩy phát triển hàng không xanh tại Việt Nam.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Vietnam Airlines tự hào là hãng hàng không Việt Nam đầu tiên ứng dụng SAF – loại nhiên liệu có thể giúp giảm tới 80% lượng khí thải nhà kính trong toàn bộ vòng đời. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.

Theo đại diện hãng, Vietnam Airlines đang từng bước mở rộng việc sử dụng SAF trên cả các đường bay nội địa và quốc tế, đồng thời hợp tác với các đối tác nhằm phát triển nguồn cung trong nước, qua đó giảm chi phí và tăng tính chủ động.

Tuy nhiên, việc triển khai nhiên liệu bền vững vẫn đối mặt với thách thức lớn về chi phí. Hiện giá SAF cao hơn từ 2–3 lần so với nhiên liệu truyền thống, thậm chí có thời điểm cao gấp 5–6 lần. Ước tính, việc sử dụng SAF có thể làm tăng chi phí khai thác các đường bay giữa Việt Nam và châu Âu của Vietnam Airlines thêm khoảng 4,8 triệu USD mỗi năm.

Bên cạnh việc sử dụng SAF, Vietnam Airlines cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cắt giảm phát thải CO2 như khai thác đội bay thế hệ mới, tối ưu hóa đường bay và lịch bay, giảm trọng lượng chất xếp, cũng như ứng dụng công nghệ để theo dõi và kiểm soát mức tiêu hao nhiên liệu.

Song song đó, hãng đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành, coi đây là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững (ESG), hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng trong dài hạn.

Theo Nghị quyết số 70-NQ/TW, mục tiêu đến năm 2030 là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính từ 15–35% so với kịch bản thông thường. Tầm nhìn đến năm 2045, ngành năng lượng Việt Nam hướng tới phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Phi Long/VOV.VN
Tag: hàng không Việt Nam sân bay xe điện năng lượng xanh Vietnam Airlines nhiên liệu SAF giảm phát thải Net Zero chuyển đổi năng lượng môi trường
Cục Hàng không yêu cầu các hãng tăng chuyến bay đêm, bổ sung tải cung ứng dịp Tết
